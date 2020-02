Auger-Aliassime: Mon prochain défi est de battre Roger Federer, Rafael Nadal et Djokovic

Felix Auger-Aliassime a commencé 2020 à Adélaïde en demi-finale après avoir battu James Duckworth au premier tour et Alex Bolt au deuxième. En demi-finale, il a été battu par le futur vainqueur du tournoi Andrey Rublev en 3 sets.

Il a pris part à l’Open d’Australie en se classant 20e soir mais a été étonnamment éliminé au premier tour par le Letton Ernests Gulbis en 4 sets (5-7.6-4.6-7.4-6). A Montpellier, il a été battu au deuxième tour par Pierre-Hugues Herbert en deux sets.

Il a atteint sa quatrième finale en carrière à Rotterdam, où il a été battu par Gael Monfils. Lors d’une récente entrevue, le numéro 2 canadien a discuté de battre le Big 3 est le prochain grand défi pour lui: «Je pense que pour moi, c’est évidemment le prochain défi avec gagner, gagner des tournois, est de battre des joueurs comme Rafa, Novak, Zverev ou Nishikori.

Je pense que j’ai bien joué aussi sur terre battue, mais je n’ai pas vraiment trouvé le moyen de battre ces gars-là ». “La semaine a été bonne, encourageante”, a déclaré Auger-Aliassime après sa défaite contre Monfils à Rotterdam.

«C’est le début de la saison et le deuxième mois que j’ai joué. C’est encourageant pour la suite, mais je devrai continuer à bien travailler, faire les ajustements nécessaires et continuer à croire, continuer à pousser pour me donner des chances de jouer des matchs comme ceux-ci ». Il a maintenant perdu ses quatre finales ATP après des défaites à Rio de Janeiro, Lyon et Stuttgart en 2019.