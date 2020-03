«Aujourd’hui, Djokovic fait de son mieux. Lendl était une sorte de pionnier »

Boris Becker, six fois champion du Grand Chelem, a déclaré que l’ancien numéro un mondial Ivan Lendl était l’un des premiers joueurs à tout faire à 100% de manière professionnelle dans le sport, tout en s’exprimant en marge de la rencontre de l’Allemagne contre la Biélorussie en Coupe Davis.

Lendl a 60 ans samedi et les deux étaient rivaux sur le terrain lorsqu’ils ont joué ensemble dans les années 1980. Becker a commenté: “Je l’apprécie vraiment. Il est toujours l’un des meilleurs entraîneurs au monde pour moi. Il a peut-être été le premier professionnel à cent pour cent à tout faire, des cordes de raquette à la physiothérapie en passant par le régime.

Je ne sais pas qui a vécu le tennis à cent pour cent avant lui. Aujourd’hui, c’est Novak qui le fait le mieux. Ivan était en quelque sorte un pionnier. »Lendl a été n ° 1 mondial pendant 270 semaines et a remporté 8 titres du Grand Chelem en simple au cours de sa carrière.

Il a également remporté 94 titres en simple, sept championnats de fin d’année et a été finaliste du Grand Chelem à 11 reprises. Après sa retraite, il est également devenu un entraîneur de renom – travaillant avec Andy Murray et aidant l’Ecossais à remporter trois tournois du Grand Chelem et deux médailles d’or olympiques au cours de leur temps ensemble.

Il a également travaillé avec le compatriote de Becker, Alexander Zverev, mais leur collaboration a duré moins d’un an. Les deux joueurs se sont rencontrés 21 fois au cours de leur carrière – avec Lendl gagnant à 11 reprises et Becker 10. Lendl a remporté toutes les tournois à l’exception de Wimbledon, où Becker l’a battu 3 fois dans sa carrière.