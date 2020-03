“Aurait été prêt pour la saison de l’argile” – Kevin Anderson déçu par l’épidémie de coronavirus

Kevin Anderson a été assez malchanceux en tennis au cours de la dernière année. Le Sud-Africain a subi une progression des blessures qui l’ont mis sur le pied arrière, perturbant sa forme et son élan. Presque à nouveau en pleine forme, Kevin devra attendre encore un peu compte tenu de la suspension en cours du Tour.

Floraison tardive, Anderson a atteint le sommet de ses pouvoirs vers la fin de la saison 2017, lorsqu’il a atteint la finale de l’US Open. Il a ensuite fait la finale de Wimbledon l’année suivante, descendant à Novak Djokovic. Contrairement à la plupart des grands serveurs, Kevin Anderson a un bon jeu complet, mais le service reste sa plus grande arme.

Kevin Anderson

Kevin Anderson regrette le retour retardé

Anderson a connu une saison très malheureuse en 2019. Initialement, il a subi une blessure au coude qui l’a tenu hors de la saison d’argile, suivie d’une blessure au genou. La blessure au genou l’a forcé à manquer l’US Open.

Kevin a subi une opération au genou droit en septembre pour corriger le problème. Il progressait bien jusqu’à ce qu’il se déchire un ménisque au genou, le forçant à subir une autre intervention en février.

Salut tout le monde, une petite mise à jour… pic.twitter.com/BrunPU33B2

– Kevin Anderson (@KAndersonATP) 21 février 2020

Comme vous pouvez l’imaginer, une telle série de blessures qui se succèdent peuvent être assez frustrantes pour les joueurs. Ayant été classé aussi haut que le n ° 5 mondial en 2019, Kevin a fortement baissé le classement au cours de l’année et occupe désormais la place de n ° 123.

Il a récemment parlé au site Web de l’ATP et a exprimé ses réflexions.

«Je me sens assez confiant où je suis en ce moment et je peux maintenir autant que je peux tout en ne pouvant pas m’entraîner correctement et j’espère que les choses se calmeront et qu’il est plus sûr de sortir, je pourrai reprendre et revenir avec des choses.”

Au moment même où il se remettait, le circuit ATP a été suspendu en raison de la bataille en cours contre le coronavirus.

En tant que joueuse de tennis qui revient d’une blessure, tout ce que vous voulez faire, c’est recommencer la compétition. Ce n’est qu’à travers des batailles difficiles et intenses sur les courts que vous retrouverez enfin une forme physique complète.

Malheureusement, Anderson devra être patient avec son retour.

«Ma récupération s’est bien passée. Je pense que cela a vraiment réussi jusqu’à présent. J’aurais probablement été prêt pour Monte Carlo et la saison de terre battue. De toute évidence, cela ne se produira plus, nous avons donc juste dû réajuster et maintenant je serai à la maison et je pense que la partie la plus difficile de surmonter l’opération et la récupération a été faite. “

Pour l’instant, la saison de tennis est suspendue jusqu’au 7 juin, après quoi les officiels prendront une décision. D’ici là, Kevin devra attendre et espérer une reprise assez rapidement.