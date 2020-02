“Aussi dévoué que quelqu’un puisse l’être dans notre sport” – Comment le monde du tennis a réagi à la retraite de Maria Sharapova

Mercredi, Maria Sharapova a levé le voile sur une remarquable et future carrière au Temple de la renommée, provoquant une avalanche d’hommages de la part de noms de stars du tennis.

Ici, nous partageons le meilleur de ce qui se dit sur la Russe, soulignant l’héritage incontestable qu’elle laisse derrière elle.

Stefanos Tsitsipas: «Je viens d’un milieu russe. Pour moi, je comprends en quelque sorte la façon dont elle a abordé le tennis, son attitude, tout ça…

“Je pense que beaucoup de gens sont jaloux de la carrière qu’elle a eue.”

Novak Djokovic: “Je voudrais que tout le monde lui fasse des applaudissements pour tout ce qu’elle a fait dans sa carrière”, a déclaré Djokovic sur le terrain.

«Elle le mérite, définitivement. C’est une grande combattante. Aussi dévoué que quelqu’un peut vraiment être dans notre sport.

«La volonté et la volonté de surmonter tous les obstacles qu’elle a rencontrés, en particulier au cours des cinq ou six dernières années avec des blessures, des interventions chirurgicales et en essayant de se battre et de revenir sur le terrain et de jouer au niveau souhaité, sont vraiment une source d’inspiration pour voir ce que l’esprit des champions qu’elle a.

«Je suis désolée que cela ait dû se terminer par une blessure, mais en même temps elle a eu une carrière fantastique, elle peut être fière d’elle-même.»

Petra Kvitova: «Ce fut un plaisir de partager le terrain avec vous, Maria Sharapova.

«Nous avons toujours eu de grandes batailles lorsque nous avons joué et j’ai tellement de respect pour votre travail acharné et la façon dont vous vous battez toujours pour tout.

“Vous avez accompli beaucoup de choses jusqu’à présent et je sais que ce n’est qu’un début.”

Martina Navratilova: «Félicitations Maria pour une merveilleuse carrière, qui comprend une carrière en Grand Chelem et pour avoir amené beaucoup de nouveaux fans dans le sport que nous aimons.

“Profitez de votre vie après le tennis – je n’oserais pas appeler ça la retraite!”

Monica Puig: «Félicitations pour une brillante carrière Maria Sharapova.

«Merci pour tout ce que vous avez fait pour notre sport, mais surtout, merci d’être là pour moi dans les moments les plus sombres de Porto Rico.

“Vous avez montré votre simplicité, votre sincérité, votre merveilleuse personnalité et votre humilité à travers tout cela.”

Suivez-nous sur Twitter @ T365Official et aimez notre page Facebook.