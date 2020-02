Aussie Tennis subit un coup énorme avec Nick Kyrgios et Alex de Minaur hors de combat

Nick Kyrgios et Alex de Minaur ont été exclus des éliminatoires de la Coupe Davis en Australie contre le Brésil la semaine prochaine. Kyrgios et de Minaur faisaient partie de l’équipe australienne, annoncée la semaine dernière. Cependant, les deux sont aux prises avec des blessures respectives qui les ont forcés à s’asseoir pour la prochaine rencontre de l’Australie en Coupe Davis.

Kyrgios est aux prises avec une blessure au poignet gauche qui l’a forcé à quitter l’Open du Mexique 2020 cette semaine. D’un autre côté, de Minaur a aggravé une blessure abdominale qui l’a mis à l’écart de l’Open d’Australie 2020.

«Les deux sont déçus»: Lleyton Hewitt

“Lorsque nous avons annoncé l’équipe plus tôt dans la semaine, nous espérions qu’ils seraient tous deux en bonne santé pour jouer”, a déclaré le capitaine australien Hewitt. “Comme on l’a vu à Acapulco au cours de la semaine, la blessure abdominale d’Alex s’est enflammée. Nick a une plainte au poignet, et ils doivent se reposer et se concentrer sur leur rétablissement. »

«Les deux sont déçus, les deux gars adorent jouer en équipe et jouer pour l’Australie. Ce n’est pas une décision facile. Cependant, à la fin de la journée, vous devez vous abstenir de consulter un médecin », a ajouté Hewitt.

Qui a remplacé Nick Kyrgios et Alex de Minaur?

Lleyton Hewitt a annoncé vendredi que le spécialiste du double John Peers et Alex Bolt remplaceront Kyrgios et de Minaur contre le Brésil.

L’équipe australienne comprend également John Millman, Jordan Thompson et James Duckworth. Les matchs sont programmés sur la promenade Memorial d’Adélaïde les 6 et 7 mars.

Le vainqueur rejoindra les 11 autres éliminatoires et les demi-finalistes 2019 – Canada, Grande-Bretagne, Russie et Espagne, ainsi que les jokers France et Serbie en finale en novembre. L’Australie a affronté le Brésil trois fois auparavant en Coupe Davis et a gagné à chaque fois. Il sera intéressant de voir comment l’équipe se comporte sans ses meilleurs joueurs sur le terrain?

Varun Khanna

Diplômé MBA Tech | Passionné de sport | Écrivain par passion