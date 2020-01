Australian Open 2020 dévoile une nouvelle statistique pour mesurer la valeur d’un service

L’Open d’Australie 2020 a dévoilé une nouvelle statistique pour mesurer la valeur du service – qui est appelée Serve Value, selon le site Web Tennis Tour Talk. “La nouvelle valeur de service est une mesure conçue par le Game Insight Group (GIG), une joint-venture entre Tennis Australia et Victoria University.

Il mesure la qualité d’un service qui évalue sa vitesse, son spin et son placement combinés sur une échelle de 1 à 100, où la plupart des as marquent près de 100 et la plupart servent ce terrain au milieu de la boîte de service à basse vitesse enregistrent des scores plus proches de 0. “

Le directeur de l’innovation de Tennis Australia, Dr Machar Reid, a commenté: “Nous voulions trouver un moyen de différencier plus facilement la qualité de service pour les fans, les joueurs et les entraîneurs. La beauté de la mesure est qu’elle nous permet également d’obtenir la qualité de la seconde servir d’une manière unique.

En tant que sport, nous sommes immédiatement attirés par la puissance du premier service, mais nous avons eu du mal à capturer pleinement la magie des seconds services des joueurs. Grâce à la valeur de service, nous pouvons le faire pour la première fois ».

Sam Robertson, professeur d’analyses sportives à l’Université Victoria, a déclaré: «Utiliser la science pour mesurer la vitesse est facile, mais pas la science pour mesurer la valeur d’un tir. Serve value met le tennis en ligne avec de nombreux autres sports majeurs qui développent de nouvelles méthodes informatives pour quantifier les compétences de ses joueurs ».

Au jour 1 du tournoi, les valeurs de service les plus élevées étaient de 96 pour l’Américaine Sam Querrey chez les hommes et 87 pour l’Américaine Serena Williams chez les femmes.