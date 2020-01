Australian Open 2020. Ordre de jeu du mercredi 22 janvier. Federer, à la séance de nuit

Une journée vraiment intéressante arrive dans le Open d’Australie 2020 avec la résolution du deuxième tour dans la partie inférieure de l’équipe masculine et dans la partie haute de l’équipe féminine. Les papiers seront inversés par rapport au premier jour depuis Roger Federer jouera contre Filip Krajinovic en séance de nuit après Serena Williams Tamara Zidansek est mesurée. Pour sa part, Novak Djokovic clôturera la séance du matin contre Tatsumo Ito, après qu’Ashleigh Barty cherchera la victoire contre Hercog et la journée commencera avec Paula Badosa mesurant Petra Kvitov. À la Margaret Court Arena, le rôle sera pour Naomi Osaka, Caroline Wozniacki et Grigor Dimitrov, pendant la session de nuit, vous pouvez voir Fabio Fognini et Madison Keys. Dans la Melbourne Arena, vous pouvez voir la très jeune fille en action Cori gauff et il sera intéressant de vérifier si Stefanos Tsitsipas continuer d’avancer En outre, Roberto Bautista cherchera à continuer à Liza et Carla Suarez débuts avec triomphe, dans une journée où les images de doubles commencent.

* Vous pouvez vérifier l’ordre complet du jeu sur le site officiel du tournoi.

