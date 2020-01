Australian Open Day 2 Predictions Femmes, y compris Jennifer Brady vs Simona Halep

Mardi est le jour 2 de l’Open d’Australie! AL’on prévoit de terminer le premier tour à Melbourne. Qui va gagner? En plus de nos prédictions pré-tournoi, nous essayons de regarder autant de matchs individuels que possible pour vous. Chaque ensemble de prédictions contient quatre correspondances. En plus de cet ensemble, nous avons également des prédictions mettant en vedette Donna Vekic vs Maria Sharapova, Kiki Bertens vs Irinia Camelia Begu, Kristina Mladenovic vs Karolina Pliskova, Amanda Anisimova vs Zarina Diyas et Marketa Vondrousova vs Svetlana Kuznetsova. Tracey Essex, moi-même (Yesh Ginsburg) et Jim Smith prédisent cet ensemble de matchs.

Australian Open Day 2 Predictions Femmes

Astra Sharma contre Anett Kontaveit

Tracey:

Peut-être l’un des joueurs les plus négligés, vous n’entendez pas beaucoup parler d’Anett Knotaveit. Ce serait un bouleversement remarquable pour Sharma de gagner ce match, et je ne vois pas cela se produire. J’attends avec impatience un affrontement Kudermetova-Kontaveit.

Prédiction: Kontaveit en 2

Ouih:

Sharma était un jeune talent, mais elle n’a jamais réussi à transformer son succès NCAA en grandes victoires en tournée. Attendez-vous à ce que Kontaveit navigue.

Prédiction: Kontaveit en 2

Jim:

Kontaveit a pris une forme plutôt difficile au début de cette saison, sa seule victoire à ce jour étant contre Hsieh Su-wei au premier tour à Brisbane. Mais alors que Sharma aura l’avantage de jouer devant la foule australienne, elle n’a qu’une seule victoire dans le tableau principal d’un majeur à son nom. Attendez-vous à ce que Kontaveit la domine.

Prédiction: Kontaveit en 2

Cici Bellis vs Tatjana Maria

Tracey:

Il sera intéressant de voir comment Bellis réagit au style fou et imprévisible de Maria. Je ne vois pas assez d’expérience pour transporter Bellis dans le jeu unique de l’Allemand.

Prédiction: Maria en 3

Ouih:

Bellis a été rapidement dépassée en tant que prochaine grande chose au tennis, mais elle a toujours une tonne de talent. Le natif de Californie n’est plus dans les deux premiers (au moins) sur les listes de tous les meilleurs jeunes américains, ce qui est une erreur. Il est temps que Bellis recommence à montrer de quoi elle est capable.

Prédiction: Bellis en 2

Jim:

Grâce à une succession de blessures, Bellis a été plutôt éclipsé en tant que prochaine grande superstar de la WTA. Mais le Californien reste un bon joueur, qui a atteint le 35e rang mondial pour une raison. Maria, quant à elle, a connu un mauvais début de saison et a été martelée lors de sa dernière sortie par Vondrousova à Adélaïde. Attendez-vous à ce que Bellis borde celui-ci.

Prédiction: Bellis en 3

Yulia Putintseva contre Su-wei Hsieh

Tracey:

Yulia Putintseva se souviendra-t-elle de son affrontement en 2018 avec Hsieh Su-wei? Et, sera-t-elle prête à exécuter les dropshots, à se préparer pour la tranche méchante ou à prédire l’imprévisibilité de Hsieh? Je pense que nous verrons un autre long triplé dans lequel Hsieh l’emporte.

Prédiction: Hsieh en 3

Ouih:

Putintseva est une bien meilleure joueuse qu’elle ne l’était il y a quelques années, mais elle peut toujours lutter avec cohérence et être frustrée par la variété des adversaires. C’est un mauvais match pour elle.

Prédiction: Hsieh en 3

Jim:

Cela pourrait bien être une bataille intrigante. Aucun des deux joueurs n’est à son meilleur sur cette surface, Hsieh préférant l’herbe et Putintseva l’argile. Mais Hsieh est au milieu d’une mauvaise forme et, malgré son art de la cour, elle ne semble tout simplement pas causer aux adversaires les problèmes qu’elle a dans le passé. Si Putintseva, qui a traversé une année 2019 décevante mais qui a bien commencé cette année, peut rester solide, elle devrait en avoir assez pour avancer.

Prédiction: Putintseva en 3

Jennifer Brady contre Simona Halep

Tracey:

Simona Halep a certainement appris quelques leçons d’Adélaïde où elle a été frappée du terrain par Aryna Sabalenka. Probablement une bonne préparation pour Jen Brady, un autre frappeur dur.

Prédiction: Halep en 3

Ouih:

Brady est une joueuse forte qui peut troubler n’importe qui pendant un certain temps, mais elle n’est pas suffisamment cohérente pour vraiment troubler les meilleurs joueurs du monde, en particulier lors d’une compétition majeure.

Prédiction: Halep en 2

Jim:

Halep a peut-être déçu à l’International d’Adélaïde, mais loin de Flushing Meadows, elle tombe très rarement en colère au début d’un tournoi majeur. Brady a cependant très bien joué à Brisbane, atteignant les quarts de finale avant de s’incliner devant la cinquième tête de série Petra Kvitova. Attendez-vous à ce que l’Américain fournisse à Halep un test précoce, mais que le double champion du Major avance au deuxième tour.

Prédiction: Halep en 3

