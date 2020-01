Australian Open Day 2 Predictions Inclining Alexei Popyrin vs Jo-Wilfried Tsonga

Alexei Popyrin est l’un des joueurs porteurs d’espoir de l’Australie à l’Open d’Australie 2020. Popyrin affronte Jo-Wilfried Tsonga tandis que Rafael Nadal entame sa campagne de slam de l’année contre Hugo Dellien. Harsh Bhoot, David Gertler et Damian Kust offrent leurs prédictions.

Rafael Nadal contre Hugo Dellien

Harsh: Le monde. Le n ° 1 entame sa campagne contre un adversaire relativement plus facile à Hugo Dellien. Le Bolivien n’a pas réussi à se qualifier à Auckland et trouvera extrêmement difficile de contrer le virage en tête de l’Espagnol. Attendez-vous à ce que Nadal passe une journée facile. Nadal en 3

David: C’est un énorme décalage, car Dellien est presque exclusivement un joueur de terre battue. Le coup droit de Dellien est très lourd, mais cela ne dérangera pas Nadal. De plus, le coup droit de Nadal au revers Dellien est un décalage majeur. Le service de Dellien n’est pas non plus génial, donc Nadal sera présent dans presque tous les jeux de service Dellien. Celui-ci ne sera pas proche. Nadal en 3

Damian: Le Bolivien joue rarement en dehors de la terre battue et en regardant la plupart de ses performances sur le terrain dur, il le fait pour une raison. Il est un grand moteur, mais ne possède pas suffisamment d’armes cohérentes pour endommager la défense stellaire de Nadal. Nadal en 3

Pierre-Hugues Herbert contre Cameron Norrie

Harsh: Cela devrait être un concours assez uniforme. Ils n’ont jamais joué auparavant et aucun des deux joueurs n’est en très bonne forme pour Melbourne. Norrie n’a pas connu une bonne campagne en Coupe ATP et le Français a réussi à atteindre les huit derniers à Adélaïde. Herbert a le plus gros service et est un joueur en simple très sous-estimé et avec Norrie qui n’a pas remporté un seul match à Auckland, attendez-vous à ce que le Français se batte contre celui-ci. Herbert en 4

David: Herbert a eu du mal à la fin de la saison 2019, mais a bien commencé 2020 à Doha, ce qui fait les quarts de finale. Norrie a connu un début de saison difficile, allant 2-3 et n’ayant pas encore battu un joueur au-dessus du n ° 323. Les coups de fond de Norrie sont très plats, il n’y a donc pas beaucoup de marge d’erreur lorsque son jeu est arrêté. Herbert a également son gros service qui peut le sortir des confitures. De plus, Herbert a remporté la seule rencontre en tête-à-tête entre ces deux-là, en dur intérieur. Attendez-vous à ce que Herbert passe au deuxième tour. Herbert en 4

Damian: Après des années à être un fantastique joueur de double, Herbert se concentre un peu plus sur sa carrière en simple ces derniers temps. Cela a donné des résultats mitigés jusqu’à présent, mais il utilise toutes les compétences qu’il possédait en cours de route. Peu de joueurs volent aussi bien et peu de gros serveurs peuvent aussi blesser leurs adversaires si efficacement au retour. Cela devrait être un match très amusant avec deux joueurs plutôt peu orthodoxes, Herbert en 4

Alexei Popyrin contre Jo-Wilfried Tsonga

Harsh: Celui-ci a tout le potentiel pour se transformer en un véritable slugfest. Tsonga a perdu le seul match qu’il a joué en 2020 à Doha et Alexei Popyrin n’a pas non plus réussi à gagner un match en 2020. La foule locale devrait porter Popyrin pour aller jusqu’au bout des pieds avec la puissance de Tsonga. Attendez-vous à de nombreux changements d’élan tout au long du match avec l’expérience de Tsonga et le service s’avérera décisif. Tsonga en 5

David: Tsonga a un peu plus de pouvoir que Popyrin et beaucoup plus d’expérience. Les deux joueurs ont franchi la porte en 2020 un peu à l’écart. Tsonga a perdu son seul match jusqu’à présent en 2020 contre Miomir Kecmanovic en deux sets. Popyrin est allé 1-2, après avoir perdu ses deux derniers matchs. La foule locale devrait aider Popyrin à garder cela assez près, mais le gros service et le coup droit de Tsonga devraient lui gagner ce match. Tsonga en 4

Damian: Le Français peut-il avoir une autre course profonde en Grand Chelem au crépuscule de sa carrière? Popyrin n’est certainement pas un adversaire facile au premier tour, mais le battre pourrait être un bon coup de pied. L’Australien aura cependant ses chances, surtout avec la foule rugissante de son soutien. Tsonga en 5

Hugo Gaston vs Jaume Munar

Harsh: Hugo Gaston, 19 ans, en est à son premier match principal du Grand Chelem et contre Jaume Munar, il a une vraie chance. Les courts durs ne sont pas le point fort de Munar mais peuvent s’appuyer sur son expérience pour lutter contre le contrôle de ce match. Gaston sera sans aucun doute pompé pour ce match mais n’a pas eu de grands résultats dans les épreuves de challenger cette année et contre Munar qui a joué à ce niveau auparavant, le manque d’expérience peut être révélateur au niveau du Grand Chelem. Munar en 4

David: Gaston a été excellent dans les événements de l’ITF l’année dernière. Il a dominé le Futures Tour l’année dernière et remporter des matchs suscite une grande confiance. Munar a connu une saison de haut en bas en 2019, mais a terminé l’année avec un titre dans le Montevideo Challenger. Il est beaucoup mieux sur terre battue, mais il est allé 3-3 sur des terrains durs cette saison. Munar a une tolérance au rallye et une capacité de contre-poinçonnage que l’on ne voit vraiment pas beaucoup sur le Futures Tour. Munar devrait porter Gaston vers le bas de la ligne de base et passer au deuxième tour. Munar en 3

Damian: Il y avait quelques meilleurs choix pour le joker réciproque français, mais c’est Hugo Gaston qui a eu cette opportunité. Gaston a lui-même pas mal de talent mais Munar est un joueur beaucoup plus complet en ce moment. Munar en 3

