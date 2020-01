Australian Open Day 2 Predictions Inclining Dominic Thiem vs Adrian Mannarino

L’Open d’Australie 2020, jour 2, met en vedette Dominic Thiem qui cherche à prendre un bon départ contre Adrian Mannarino, tandis que Kwon Soon-woo de la Corée du Sud cherche une première victoire au chelem contre Nikoloz Basilashvili. David Gertler, Damian Kust et Harsh Bhoot offrent leurs prédictions.

Dominic Thiem contre Adrian Mannarino

Damian: Dominic Thiem était un peu haut et bas à la Coupe ATP et il n’a jamais vraiment bien réussi en Australie. Les tirs plats à angle droit de Mannarino peuvent être un cauchemar pour un joueur manquant de rythme de base. Mais avec Thiem probablement encore très confiant, il devrait en avoir plus qu’assez pour passer. Thiem en 4

David: Thiem mène tête à tête avec Mannarino 7-0 et a remporté les 13 derniers sets contre le Français. Ceci est un affrontement cauchemardesque pour Mannarino. Son jeu plat ne dérange pas du tout Thiem et Thiem peut submerger Mannarino avec sa puissance de la ligne de base. Le service de Thiem est également nettement meilleur que celui de Mannarino. Thiem gagne facilement celui-ci. Thiem en 3

Harsh: Dominic Thiem n’a pas dépassé le quatrième tour à Melbourne et cette statistique doit changer tôt ou tard. L’Autrichien a été un joueur bien amélioré sur les terrains durs en 2019 et devrait chercher un bon départ ici. Il y a une différence de puissance visible lorsque Mannarino joue Thiem, ce qui se traduit par un face à face 7-0 en faveur de l’Autrichien. Attendez-vous à ce que Thiem joue avec la liberté et remporte une victoire contre le Français qui n’a pas gagné en 2020 jusqu’à présent. Thiem en 3

Miomir Kecmanovic contre Andreas Seppi

Damian: Seppi a culminé au cours de l’été australien au cours des deux dernières années. Qu’il s’agisse de la surface, des conditions ou de l’atmosphère, l’Italien aime jouer ici et pourrait déjouer le jeune beaucoup moins expérimenté. Seppi en 4

David: Kecmanovic a connu un très bon début de saison, atteignant les demi-finales de Doha sans perdre un set avant de s’incliner face à Andrey Rublev. Kecmanovic est un frappeur de balle très propre. Seppi est un joueur que vous ne voulez jamais compter, c’est un joueur vraiment cohérent qui peut augmenter la puissance si nécessaire. Il a cependant une fiche de 1-2 sur la saison. Seppi est beaucoup plus expérimenté que Kecmanovic, mais Kecmanovic joue un meilleur tennis en ce moment. Kecmanovic devrait gagner ce match, mais Seppi ne s’en ira pas facilement. Kecmanovic en 5

Harsh: Cela devrait être une bonne montre. Ils n’ont jamais joué auparavant et avec le Serbe qui a l’air fort à Doha, Kecmanovic sait qu’il a de bonnes chances ici. Seppi n’a pas pris un bon départ en 2020 en perdant tôt à Auckland et affronter une jeune étoile montante ne sera pas une tâche facile. Attendez-vous à ce que l’Italien se batte jusqu’au bout, mais le Serbe cohérent devrait sortir victorieux. Kecmanovic en 4

Kwon Soon-woo contre Nikoloz Basilashvili

Damian: Malgré un rang élevé, Basilashvili est toujours une alerte bouleversée possible. Personne ne frappe le ballon aussi fort que le Géorgien et peut rarement garder un niveau stable pendant une plus longue période. Pourtant, Kwon a un bon coup mais seulement si Basilashvili jette un puant d’une performance (ce qui n’est pas si improbable). Basilashvili en 4

David: Kwon Soon a connu une saison décisive en 2019, remontant le classement. Kwon Soon est un joueur très solide. Basilashvili est connue pour déboucher absolument sur les coups de fond et jouer au tennis scintillant à haut risque. Ce match sera en grande partie sur la raquette de Basilashvili. Cependant, Basilashvili n’était pas génial lors de la Coupe ATP, avec une fiche de 1-2 (bien que l’un de ces matches ait été contre Nadal). Celui-ci sera très proche, mais attendez-vous à ce que Basilashvili ait juste un peu trop de puissance pour que Kwon Soon puisse le gérer. Basilashvili en 5

Harsh: Kwon a atteint les quarts de finale dans une épreuve de challenger à Canberra, mais affronter le Géorgien qui frappe fort est un tout autre défi. Basilashvili n’avait pas une Coupe ATP particulièrement bonne, mais son jeu puissant devrait être assez bon pour le jeune sud-coréen. Attendez-vous à ce que le Géorgien ne soit pas facile, mais le style de jeu agressif devrait porter ses fruits. Basilashvili en 4

James Duckworth contre Aljaz Bedene

Damian: Ça devrait être proche. Bedene a vraiment amélioré son jeu agressif ces derniers temps et cela l’aidera certainement à suivre le style tout terrain de Duckworth. Mais c’est l’Australien qui excelle généralement à jouer avec le soutien du public. Bedene semble être un choix plus fiable, mais cela ne se terminera pas en séries droites. Bedene en 5

David: Bedene a joué un grand tennis pour terminer la saison 2019. Il est très cohérent par rapport à la ligne de base et, bien qu’il ne soit pas le plus gros gars, a un gros service sournois. Duckworth a remporté le Pune Challenger jusqu’à la fin de 2019. Duckworth essaie de se tenir sur ou devant la ligne de base et de jouer un style agressif de tennis. Duckworth mène tête à tête dans celui-ci 2-1, mais ils n’ont plus joué depuis 2012, donc pas grand chose à en tirer. Alors que Duckworth aura la foule avec lui, attendez-vous à ce que Bedene ait un peu trop de cohérence pour que l’Australien puisse gérer. Bedene en 4

Harsh: Ce match repose sur la question de savoir si le soutien de la foule peut pousser Duckworth au-dessus de la ligne ou non, car pour le moment, Bedene est le joueur le plus complet. Bedene a atteint les huit derniers à Doha et a semblé en contact décent tandis que Duckworth a perdu tôt à Adélaïde. L’Australien a battu Bedene lors de leur seule rencontre précédente, mais c’était bien en 2013. Cela devrait être long mais la cohérence du jeu de Bedene devrait être le facteur de différenciation. Bedene en 5

