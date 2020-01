Australian Open Day 2 Predictions Inclining Felix Auger-Aliassime vs Ernests Gulbis

Le jeune Canadien Felix Auger-Aliassime affronte le cinéaste vétéran Ernests Gulbis lors de la deuxième journée de l’Open d’Australie, tandis que l’athlétique Gael Monfils a attiré Rendy Lu au premier tour. Damian Kust, Yesh Ginsburg et Jim Smith offrent leurs prédictions.

Felix Auger-Aliassime contre Ernests Gulbis

Jim: Auger-Aliassime n’a toujours pas joué son meilleur tennis en 2020. Mais après une terrible performance à la Coupe ATP, il a réussi à reprendre le chemin de la victoire à l’Open d’Auckland, où il a atteint les demi-finales, s’inclinant de justesse face à un éventuel champion Andrey Rublev. Cela augure bien pour sa campagne de l’Open d’Australie. Cependant, Gulbis, bien qu’il ne soit plus à son meilleur, a la qualité de troubler le jeune Canadien. Mais probablement pas le sang-froid pour le battre. Auger-Aliassime en 4

Damian: Le jeune a été très actif pendant les deux premières semaines de la saison, allant d’un désastre de marche à forcer Andrey Rublev à creuser très profondément. Gulbis est l’ombre de son ancien moi depuis quelques années maintenant, mais nous savons tous à quel point il peut être dangereux. Si le «letton» doit arriver ici, alors cela crie une alerte bouleversée pour moi. Gulbis en 5

Yesh: Auger-Aliassime n’est pas dans la meilleure forme en ce moment, et il a eu le malheur de dessiner les Ernests Gulbis toujours délicats. Je m’attends à ce que le Canadien gagne, mais ne soyez pas surpris s’il tombe un peu parfois. Auger-Aliassime en 4

Vasek Pospisil contre Ivo Karlovic

Jim: Ne vous attendez pas à beaucoup de longs rassemblements ici. Mais bien que les qualités de Karlovic aient souvent été sous-estimées en raison de l’accent mis sur son service, ce service est maintenant à peu près la seule arme qui reste dans le casier du vétéran. Pospisil, en revanche, a regardé un homme renouvelé après avoir finalement réussi à trouver une forme physique. Il a la plus grande variété et mobilité et cela devrait lui donner un avantage. Pospisil en 5

Damian: Le Canadien a terminé la saison sur une note très positive et l’a encore prouvé à Auckland, se qualifiant pour l’événement et perdant un match serré contre Denis Shapovalov, jouer Karlovic est toujours un peu une loterie mais le service de Pospisil devrait être trop solide pour donner le croate de nombreuses opportunités. Karlovic en 4

Yesh: Karlovic est toujours en train de se débrouiller, bien que son classement ait chuté et que son jeu ne soit plus ce qu’il était. Pospisil en 4

Yen-hsun Lu contre Gael Monfils

Jim: À son époque, Lu était un excellent joueur, en particulier sur les courts plus rapides. Mais le Taïwanais a sûrement été absent de la tournée pendant trop longtemps pour donner à Monfils, qui a joué du bon tennis jusqu’à présent cette saison, un vrai défi. Monfils en 3

Damian: Lu jouera son premier match en deux ans. Après d’innombrables blessures, il est très difficile d’estimer le niveau actuel de Taiwan. Mais néanmoins, battre Monfils après une si longue pause serait une grosse question, Monfils en 3

Yesh: Monfils est étonnamment l’un des meilleurs joueurs sur terrain dur statistiquement. Tant qu’il reste concentré, il ira loin ici. Monfils en 3

Kevin Anderson contre Ilya Ivashka

Jim: Ne vous laissez pas berner par le faible classement d’Anderson, il pourrait faire de réels dégâts cette quinzaine à Melbourne Park, car ses performances à la Coupe ATP sont tout pour continuer. Le Sud-Africain a un excellent service et un excellent coup droit, ainsi qu’un revers solide, et peu de gens apprécieront de le jouer. Ivashka, quant à lui, a impressionné de se qualifier. Mais il semble être en danger d’être surclassé ici. Anderson en 3

Damian: Le Biélorusse était très bon dans les qualifications, mais Anderson a terminé deuxième du Grand Chelem et s’il est quelque part près de son niveau habituel, il devrait naviguer ici. La Coupe ATP a été un signe très positif pour le Sud-Africain. Anderson en 4

Yesh: Ivashka est un bon joueur montante, mais Kevin Anderson a récemment été le quatrième meilleur joueur du monde. Les blessures l’ont gêné, mais tant que le Sud-Africain est en bonne santé et confortable, il va gagner. Anderson en 4

Photo principale: