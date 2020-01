Australian Open Day 2 Predictions Incluant Frances Tiafoe vs Daniil Medvedev

Le Russe Daniil Medvedev affronte l’Américaine Frances Tiafoe lors de la deuxième journée de l’Open d’Australie 2020, tandis qu’Alex Bolt, le favori de la maison, semble renverser Albert Ramos. Jim Smith, Damian Kust et Yesh Ginsburg offrent leurs prédictions.

Frances Tiafoe contre Daniil Medvedev

Jim: Beaucoup ont suggéré que ce serait un véritable test pour Medvedev, mais cela ne semble pas très probable. Tiafoe reste incohérent et bien que sa course aux quarts de finale ici la saison dernière ait été impressionnante, il n’a pas fait grand-chose ces derniers mois pour suggérer qu’il est capable de le répéter. Ne vous attendez pas à ce que Medvedev rencontre de nombreux problèmes pour passer au deuxième tour. Medvedev en 3

Yesh: Tiafoe n’a pas été en mesure de trouver son meilleur tennis depuis un moment maintenant, et ce match nul ne l’aidera pas du tout. Medvedev en 3

Damian: Le quart de finaliste de l’année dernière n’était certainement pas celui que Medvedev voulait voir lors de son premier tirage au sort. Mais cela aurait également pu être bien pire, car l’Américain était hors de forme depuis des mois maintenant. Potentiellement difficile si Tiafoe se présente, mais c’est très peu probable. Medvedev en 3

Jim: Goffin est revenu sur la bonne voie au cours de la seconde moitié de la saison dernière et il a joué un excellent tennis à la Coupe ATP, remportant de bonnes victoires sur Grigor Dimitrov et Rafael Nadal. Le coup droit de Chardy reste une arme formidable et il a bien joué à Melbourne dans le passé, atteignant les quarts de finale en 2013, mais son revers et son deuxième service sont de réelles faiblesses que Goffin semble certain d’exploiter. Goffin en 4

Yesh: Chardy est un joueur solide qui peut battre la plupart des joueurs intermédiaires, mais Goffin est loin d’être intermédiaire. Il est trop régulier et gagnera ce match rapidement. Goffin en 3

Damian: Ce n’est peut-être pas aussi facile qu’il n’y paraît pour le Belge. Chardy a joué un tennis très décent dans les semaines précédant l’Open d’Australie et son coup droit a le pouvoir de prendre le contrôle des rallyes de base. Mais la défense stellaire de Goffin et la capacité de prendre le ballon à la hausse devraient être la clé pour garder le Français sur le pied arrière. Goffin en 4

Alex Bolt contre Albert Ramos Vinolas

Jim: Après sa course au troisième tour la saison dernière, Bolt fera pression pour défendre ces précieux points de classement. Et il ne trouvera pas cela aussi facile face à Albert Ramos Vinolas, qui a fait ses preuves en quart de finale à l’International d’Adélaïde. Celui-ci semble susceptible d’être assez étroitement combattu, mais les conditions plus rapides devraient mieux convenir à Bolt qu’à l’Espagnol et il bénéficiera également du soutien de la foule. Boulon en 5

Yesh: Albert Ramos-Vinolas a connu une sorte de renaissance l’année dernière, mais il est susceptible de perdre face à un pire joueur. Je pense que Bolt peut bouleverser le sol de la maison ici. Boulon en 4

Damian: Aller avec le léger bouleversement ici. Bolt a été l’une des courses surprise ici l’an dernier et semble aimer jouer avec le soutien du public. Il n’y a pas grand-chose que Ramos ait fait sur des terrains durs ces dernières années qui suggérerait vraiment qu’il est une classe supérieure à l’Aussie. Boulon en 5

Federico Delbonis vs Joao Sousa

Jim: Joao Sousa a plutôt flatté de tromper depuis qu’il a remporté l’Open d’Estoril il y a deux ans et il se trouve actuellement classé en dehors du top 50. Cependant, contrairement à beaucoup de ses compatriotes, son jeu est mieux adapté aux surfaces plus rapides comme celles trouvées à Melbourne Park . Face au spécialiste de terre battue Federico Delbonis, cela devrait lui donner un avantage décisif. Sousa en 4

Yesh: Cela pourrait être un jeu amusant. Aucun des joueurs n’est particulièrement électrique ou ne joue bien en ce moment, mais les deux sont des joueurs solides capables de moments de magie. Je vais aller avec Sousa dans un serré. Sousa en 4

Damian: Cela n’a pas été un début d’année parfait pour aucun des deux. Le jeu de Sousa est bien mieux adapté aux terrains durs et les Portugais devraient être en mesure de dominer le jeu, en utilisant son timing impressionnant pour pousser Delbonis hors de la ligne de base. Sousa en 4

