Australian Open Day 2 Predictions Including Stan Wawrinka vs Damir Dzumhur

L’Open d’Australie 2020 se poursuit avec une action au premier tour qui inclut la meilleure graine australienne Nick Kyrgios et l’ancien champion AO Stan Wawrinka en action. Jim Smith, Damian Kust et Yesh Ginsburg offrent leurs prédictions.

John Isner contre Thiago Monteiro

Jim: Isner a eu du mal à se blesser en 2019 et l’Américain n’a pas beaucoup apprécié ses voyages à Melbourne par le passé. Mais il devrait se sentir confiant avant ce match avec Monteiro. Le Brésilien est beaucoup plus à l’aise sur terre battue et n’a pas le genre de puissance de feu pour aller de pair avec Isner. Isner en 4

Yesh: Tant qu’Isner garde son match de retour agressif, il devrait pouvoir obtenir quelques pauses et ne pas avoir besoin de bris d’égalité pour gagner. Isner en 3

Damian: Isner a eu une très bonne semaine à Auckland et devrait pouvoir marquer une victoire assez facile ici. Monteiro est un grand coureur d’argile mais sur une surface plus rapide, l’Américain pourra dominer. Isner en 3

Casper Ruud vs Igor Gerasimov

Jim: Ruud continue de progresser lentement et régulièrement vers le haut du jeu. Le Norvégien sera sûrement déçu de ses dernières performances, bien que sa défaite au premier tour à Auckland contre l’éventuel champion Ugo Humbert soit compréhensible rétrospectivement. Gerasimov se montrera sans doute disposé, mais le Biélorusse n’a pas tout à fait la qualité pour revendiquer des victoires régulières au niveau du tour. Attendez-vous à ce que Ruud se montre trop fort. Ruud en 4

Yesh: Gerasimov est un nom à rechercher à l’avenir. Ne soyez pas surpris s’il sort Ruud, dont le niveau a un peu baissé depuis son apogée de l’an dernier. Gerasimov en 5

Damian: Le Norvégien pourrait être un peu un cheval noir dans cet événement. Il a joué un excellent tennis à la Coupe ATP et ses armes, en particulier le gros coup droit tournoyant, sont beaucoup plus cohérentes que celles de Gerasimov. Ruud en 3

Stan Wawrinka contre Damir Dzumhur

Jim: Wawrinka cherche toujours à remporter son premier titre depuis son retour d’une opération au genou et il ne semble pas susceptible de faire un véritable défi pour mettre fin à cette séquence stérile à Melbourne Park. Mais il a joué du bon tennis pour atteindre les demi-finales de l’Open du Qatar et devrait pouvoir passer par Dzumhur, qui a décliné précipitamment depuis le début de 2018. Wawrinka en 3

Yesh: Dzumhur a du talent mais ne peut pas le rassembler habituellement. Wawrinka, quant à lui, cherche à revenir là où il s’est habitué aux Majors. Wawrinka en 3

Damian: Il y a une grande différence de pouvoir ici. Dzumhur est un joueur assez rusé mais je ne m’attends pas à ce qu’il puisse compenser. Wawrinka en 3

Nick Kyrgios contre Lorenzo Sonego

Jim: En son temps, Kyrgios peut battre presque n’importe qui et bien que son attitude envers sa carrière reste problématique, il fait généralement bonne figure devant la foule de Melbourne, ayant atteint les huit derniers en 2015. Il s’est effondré au premier tour. l’année dernière contre Milos Raonic, mais Sonego ne semble pas susceptible de présenter une opposition aussi sévère.

Prédiction: Kyrgios en 3

Yesh: Tout dépend de Kyrgios. S’il est concentré et veut gagner, il traversera facilement ce match. Kyrgios en 3

Damian: Même vieille histoire – si Kyrgios est concentré, il ne devrait pas trop lutter ici. Et il joue généralement de son mieux en Australie, car il aime clairement avoir la foule derrière lui. Kyrgios en 3

