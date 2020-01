Australian Open Day 3 Predictions Féminines Incluant Coco Gauff vs Sorana Cirstea

Après la pluie tombée le premier jour, les fans de Melbourne Park ont ​​profité d’une surabondance de tennis le deuxième jour de l’Open d’Australie. Maintenant, la compétition devrait s’intensifier alors que les 64 joueurs restants se disputent une place au troisième tour et nous ici à LWOT offrons nos prédictions pour les matchs à tous les niveaux, y compris le choc d’Ashleigh Barty avec Polona Hercog et la bataille de Serena Williams avec Tamara Zidansek, ainsi que le concours de Naomi Osaka avec Zheng Saisai. Jim Smith, Andy Watson et Yesh Ginsburg donnent leur choix pour cette liste de matchs. Mais qui progressera?

Australian Open Day 3 Predictions

Julia Goerges vs Petra Martic

Jim: Julia Goerges a fait un excellent début de sa campagne de l’Open d’Australie, démolissant Viktoria Kuzmova 6-1 6-2. Mais Petra Martic, 14e tête de série, a également perdu seulement trois matchs au premier tour, battant la Américaine Cristina McHale 6-3 6-0. Cela devrait être un concours plus serré. Mais bien que Goerges mène le tête-à-tête 2-0, l’Allemand n’a pas passé le deuxième tour à l’Open d’Australie depuis 2015. Attendez-vous à ce que cette course frustrante se poursuive malgré l’excellente couverture judiciaire de Martic.

Prédiction: Martic en 3

Andy: Cela devrait être une rencontre de haute qualité. Au cours des années précédentes, l’ensemencement pour cela serait l’inverse. Les deux joueurs avaient l’air excellents au premier tour, les deux n’ayant perdu que trois matchs en route vers la victoire. Goerges a démontré un nombre de gagnants vraiment élevé et un pourcentage de premier service plus élevé que Martic. Cela pourrait tenir la distance, mais la puissance de service des Allemands pourrait être un facteur décisif.

Prédiction: Goerges en 3

Yesh: Ce n’est pas juste que ce soit un match de deuxième tour. Les deux joueurs sont des talents forts et en bonne forme. Je vais utiliser la puissance supérieure de Goerges sur un terrain plus rapide, mais à peine.

Prédiction: Goerges en 3

Ekaterina Alexandrova vs Barbora Krejcikova

Jim: Barbora Krejcikova a marqué une grande victoire au premier tour contre Kaia Kanepi, mais la Tchèque devra faire face à un test sévère contre Ekaterina Alexandrova. Le Russe a fait un excellent début de saison en remportant l’Open de Shenzhen. Elle a été mise au travail par Jil Teichmann au premier tour, mais avec cette victoire à son actif, elle devrait être prête à continuer à Melbourne Park.

Prédiction: Alexandrova en 2

Andy: Le jeune Russe a été impressionnant en tournée ces derniers temps. Elle a remporté son premier titre à Shenzhen il y a quelques semaines. Krejcikova devra s’améliorer après sa bataille au premier tour contre Kaia Kanepi. Alexandrova devrait être en mesure d’exposer trop de qualité pour le Tchèque ici.

Prédiction: Alexandrova en 2

Yesh: Alexandrova a survécu à un mauvais deuxième set contre Jil Teichmann, mais elle ne devrait pas avoir de problème contre la qualification ici.

Prédiction: Alexandrova en 2

Coco Gauff contre Sorana Cirstea

Jim: Coco Gauff a réussi à prouver que son remarquable 2019 n’était pas un coup de chance en battant Venus Williams pour la deuxième fois lors d’un tournoi majeur. La vétéran n’a pas pu vivre avec la combinaison de puissance et d’athlétisme de ses jeunes compatriotes, mais Sorana Cirstea pourrait bien s’avérer un obstacle plus difficile. Néanmoins, Gauff devrait avoir la qualité et la confiance nécessaires pour progresser.

Prédiction: Gauff en 3

Andy: Pour la deuxième fois en trois tournois du Slams, Gauff a battu Venus Williams. La jeune a montré peu de nerfs et une quantité impressionnante de puissance lors de ses triomphes consécutifs. Cirstea a été excellente à son retour dans son match d’ouverture contre Strycova. Cependant, Gauff a plus de puissance au service et au sol, ce qui repoussera Cirstea. Cela devrait être décisif.

Prédiction: Gauff en 2

Yesh: Encore une fois, Gauff a éliminé Williams. Ce tournoi ne se déroulera pas aussi bien pour elle que le dernier Wimbledon, où elle a atteint le quatrième tour, car elle affronte la talentueuse et en forme Cirstea. Attendez-vous à ce que le Roumain soit trop fort.

Prédiction: Cirstea en 2

Arantxa Rus contre Madison Keys

Jim: Arantxa Rus a marqué une grande victoire au premier tour contre Magda Linette, revenant de perdre le premier set 1-6 pour gagner en trois. Mais la puissance de Madison Keys sera une proposition très différente pour la Néerlandaise. Keys a commencé la saison en beauté et s’attend à ce qu’elle passe par Rus pour s’assurer une place dans les 32 derniers.

Prédiction: clés en 2

Andy: Keys se concentrera sur une course profonde ici à Melbourne. L’Américaine n’a pas été troublée par Daria Kasatkina, aidée par les neuf doubles fautes du Russe. Ce serait une surprise si Rus avait la qualité de faire beaucoup d’effet sur Keys aussi. Attendez-vous à ce que l’Américain domine une fois de plus.

Prédiction: clés en 2

Yesh: Madison Keys est en forme incroyable en ce moment. Peut-être que Maria Sakkari peut la déranger au troisième tour, mais elle n’aura pas de problème ici.

Prédiction: clés en 2

