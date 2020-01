Australian Open Day 3 Predictions Féminines Serena Williams vs Tamara Zidansek

Au troisième jour de l’Open d’Australie, la moitié supérieure du tirage au sort féminin se battra pour une place au troisième tour. Parmi ceux qui sont en action, on trouve Ashleigh Barty, n ° 1 mondial, qui affrontera Polona Hercog, Coco Gauff, qui affrontera Sorana Cirstea et la championne en titre Naomi Osaka. Comme toujours, nous ici à LWOT offrons nos prévisions à tous les niveaux. Jim Smith, Yesh Ginsburg et Harsh Bhoot donnent leur choix pour cette liste de matches. Qui avancera?

Australian Open Day 3 Predictions

Serena Williams contre Tamara Zidansek

Jim: Serena Williams est arrivée à Melbourne Park en bonne forme après avoir remporté son premier titre depuis son retour de congé de maternité à l’Open d’Auckland et elle semblait confiante en battant Anastasia Potapova 6-0 6-3. Tamara Zidansek a également marqué une belle victoire, battant le joker Han Na-lae 6-3 6-3. Mais il est difficile de la voir répéter cet exploit contre le grand Williams.

Prédiction: Williams en 2

Yesh: Williams a eu une très légère oscillation dans le deuxième set contre Potapova, mais elle semble concentrée et prête à obtenir le numéro 24 majeur, ce qui égalerait finalement le record de Court. Ne vous attendez pas à ce que Zidansek se tienne longtemps sur son chemin.

Prédiction: Williams en 2

Harsh: La championne du Grand Chelem 23 fois a commencé sa campagne à Melbourne avec style et cherchera à reproduire la performance contre Zidansek. La Slovène a également gagné relativement facilement lors de son match d’ouverture, mais lorsque Williams est sélectionné, il n’y en a pas beaucoup qui peuvent faire face au pouvoir américain. Attendez-vous à ce qu’elle passe à travers.

Prédiction: Williams en 2

Petra Kvitova contre Paula Badosa Gibert

Jim: Certains milieux ont laissé entendre que Petra Kvitova allait probablement avoir du mal à l’Open d’Australie de cette année. Mais la Tchèque a fait la lumière en renvoyant sa compatriote Katerina Siniakova pour la perte d’un seul match. Paula Badosa Gibert a également perdu un seul match en se qualifiant pour le deuxième tour. Cependant, l’Espagnol peut avoir du mal à lutter contre le coup droit de Kvitova.

Prédiction: Kvitova en 3

Yesh: Kvitova est en bonne forme et veut sûrement aller mieux que sa deuxième apparition l’an dernier. Elle joue définitivement assez bien pour que ce soit possible.

Prédiction: Kvitova en 2

Harsh: Cela ne devient guère plus unilatéral que la victoire de Kvitova au premier tour et si la Tchèque apporte de nouveau son meilleur, Badosa Gibert aura probablement très peu de mot à dire dans cette rencontre. Kvitova avait l’air bien à Brisbane et a brillamment commencé ici. La finaliste de 2019 sait qu’elle devra se battre si elle veut atteindre la finale ou mieux, mais contre Badosa Gibert qui continue de trouver son chemin au plus haut niveau, attendez-vous à ce que Kvitova domine.

Prédiction: Kvitova en 2

Fiona Ferro contre Wang Qiang

Jim: Fiona Ferro a rencontré peu de problèmes en battant Alison van Uytvanck, mais elle sera sûrement déterminée à soutenir cette victoire contre la 27e tête de série Wang Qiang. Mais les Chinois fourniront probablement un test plus sévère du jeune pistolet. Ferro n’a jamais battu Wang sur un terrain dur et si Wang reste calme, ce mauvais dossier risque d’être prolongé.

Prédiction: Wang en 3

Yesh: Ferro a poursuivi son bel été de l’année dernière en démolissant van Uytvanck au premier tour. Si elle maintient ce niveau, il n’y a probablement pas grand-chose que Wang puisse faire pour la battre, même si c’est un style de match très différent.

Prédiction: Ferro en 2

Harsh: Wang a connu une saison décisive en 2019 et sa campagne de l’Open d’Australie a pris un bon départ. Elle affronte désormais Ferro, une joueuse qu’elle a battue quatre fois et perdue une seule fois. Toutes ses victoires sont venues sur des terrains durs et la défaite solitaire était sur terre battue. Ferro avait l’air très forte dans son match d’ouverture, mais si les Chinoises peuvent protéger son service, attendez-vous à ce que Wang remporte les échanges de base grâce à sa constance.

Prédiction: Wang en 2

Caroline Wozniacki contre Dayana Yastremska

Jim: Caroline Wozniacki devrait prendre sa retraite à la fin de sa campagne de l’Open d’Australie, mais elle a prouvé qu’elle est toujours une force avec laquelle il faut compter en martelant Kristie Ahn au premier tour. Cependant, Dayana Yastremska, vice-championne d’Adélaïde, devrait offrir un test plus difficile. Les frappes au sol à pénétration plate de l’Ukrainien seront probablement difficiles à contrer par le Danois.

Prédiction: Yastremska en 3

Yesh: Cela pourrait très bien être le dernier match de Caroline Wozniacki. Yastremska frappe le ballon avec puissance et propreté. Pourtant, le deuxième tour semble trop tôt pour que la championne 2018 fasse sa sortie. Sur cette seule base, le Danois continue.

Prédiction: Wozniacki en 3

Difficile: Wozniacki avait l’air bien en contact à Auckland et dans sa victoire sur Ahn, mais Yastremska a connu un meilleur début de 2020. La joueuse de 19 ans a atteint la finale à Adélaïde et sa victoire 6-1 6-1 lors de sa première -round a indiqué qu’elle se sent vraiment bien dans son jeu. Elle a également battu Wozniacki l’année dernière à Cincinnati en deux sets. Attendez-vous à ce que ce match soit férocement disputé, mais Yastremska, qui se retient rarement au moment le plus important, devrait être celui qui le domine.

Prédiction: Yastremska en 3

