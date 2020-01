Australian Open Day 3 Predictions Inclating Roger Federer vs Filip Krajinovic

Roger Federer a connu un départ fulgurant au premier tour de l’Open d’Australie, il affrontera désormais Filip Krajinovic au deuxième tour. Fabio Fognini affrontera quant à lui le héros local Jordan Thompson à Melbourne Park. Steen Kirby et Yesh Ginsburg offrent leurs prédictions.

Roger Federer contre Filip Krajinovic

Yesh: Federer avait l’air impérieux de retirer Steve Johnson. En vieillissant, Federer a eu du mal à être constamment à son meilleur élite, mais s’il joue aussi bien dans ce match que son premier match, il n’aura aucun problème. Federer en 3

Steen: Federer n’a jamais perdu contre Krajinovic, et le Serbe avait besoin de 5 sets pour passer le premier tour. Je ne m’attends pas à ce qu’il soit prêt pour ce match. Federer voudra travailler rapidement pour obtenir un résultat ici. Federer en 3

Fabio Fognini contre Jordan Thompson

Yesh: Fabio Fognini a réalisé un retour étonnant pour battre Reilly Opelka. Il aura confiance et élan pour aller de l’avant, ce qui est le plus important pour le mercurien italien. Fognini en 4

Steen: la forme de Thompson n’est pas géniale mais il mérite d’avoir une certaine confiance en soi pour ce match contre le jeu à domicile contre Fognini. L’Italien a dû survivre à cinq sets dans le premier tour et parfois son jeu déraille. C’est un appel difficile mais je soutiendrai toujours Fognini. Fognini en 4

Sam Querrey vs Ricardas Berankis

Yesh: Querrey avait l’air très fort dans son match d’ouverture. Il est meilleur sur les terrains durs que Berankis et joue mieux au tennis en ce moment. De plus, Querrey apporte toujours son meilleur pour les Slams, qui ont les plus gros gains. Querrey en 3

Steen: Deux vétérans de la tournée, Querrey est le meilleur joueur sous une meilleure forme. Berankis n’a pas assez de jeu pour le déranger sur cette surface. Querrey en 3

Dusan Lajovic contre Marc Polmans

Yesh: Lajovic a été étonnamment impressionnant en battant Kyle Edmund en deux sets. Tant que le Serbe maintient ce niveau, il ne sera pas en mesure de relever un grand défi. Lajovic en 3

Steen: Polmans est un joueur agité, mais Lajovic vient de bouleverser Kyle Edmund et devrait surfer sur une vague d’élan positive au troisième tour. Lajovic en 3

Photo principale: