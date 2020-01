Australian Open Day 3 Predictions Inclining Hubert Hurkacz vs John Millman

Le deuxième tour de l’Open d’Australie 2020 débute avec Hubert Hurkacz face au favori John Millman, et Novak Djokovic contre Tatsuma Ito au programme. Andrew Watson et Yesh Ginsburg offrent leurs prédictions.

Novak Djokovic contre Tatsuma Ito

Andrew: Djokovic avait l’air extrêmement détendu lors de sa rencontre d’ouverture avec Jan-Lennard Struff. Cependant, le Serbe n’aurait pas pu être content de laisser tomber le troisième set. C’était la première fois qu’il perdait un set lors d’un match d’ouverture de l’Open d’Australie depuis 2006. Raison de plus pour le champion en titre de dominer ce match et de se qualifier en deux sets. Djokovic en 3

Yesh: Ito a atteint le deuxième tour d’un major, mais il ne va pas plus loin. Djokovic fera une croisière. Djokovic en 3

Marton Fucsovics contre Jannik Sinner

Andrew: Les deux hommes ont été impressionnants lors de leurs affrontements au premier tour. Fucsovics a profité d’un Denis Shapovalov parsemé d’erreurs et mérite sa place au deuxième tour. Cependant, Sinner devrait pouvoir utiliser son pouvoir sur les deux ailes pour perturber le Hongrois. Emmenez le jeune italien progresser ici. Pécheur sur 4

Yesh: Fucsovics a réussi un bouleversement impressionnant face à Denis Shapovalov, mais Sinner semble être le meilleur joueur en ce moment. Cela devrait être un grand match, mais je vais continuer sur cette lancée en ce moment. Fucsovics en 4

Guido Pella vs Gregoire Barrere

Andrew: Pella aura été ravi de remporter son match du premier tour contre un dangereux joueur à domicile, John-Patrick Smith, en trois sets confortables. Barrere, en comparaison, a eu une bataille très difficile avec Mohamed Safwat, y compris trois bris d’égalité. Pella est un grand favori pour ce match et s’il peut dominer dès le début, sa qualité supplémentaire devrait prévaloir ici. Pella en 3

Yesh: Pella est à la fois en meilleure forme et a plus de talent. Il n’a pas dominé John-Patrick Smith, mais il devrait gagner facilement. Pella en 3

Hubert Hurkacz contre John Millman

Andrew: Hurkacz a eu une peur toute puissante contre Dennis Novak au premier tour. Mais le Polonais a fait preuve d’une grande ténacité et d’une grande force mentale pour revenir de deux manches. Millman a remporté une rencontre décousue avec Ugo Humbert au cours de laquelle les deux hommes ont eu des taux d’erreur gagnants terribles par rapport à l’erreur non forcée. L’Australien a en fait passé plus de temps sur le court que Hurkacz et le niveau de performance du Polonais est actuellement plus élevé. Favorisez Hurkacz à traverser cela en quatre sets. Hurkacz en 4

Yesh: Hurkacz a fait un retour incroyable en cinq sets sur le qualifié Dennis Novak, tandis que Millman a sorti Ugo Humbert en forme en quatre sets. Millman sera légèrement plus frais et jouera mieux. Millman en 4

