Australian Open Day 3 Predictions Incluant Stefanos Tsitsipas contre Philipp Kohlschreiber

Stefanos Tsitsipas affrontera le vétéran allemand Philipp Kohlschreiber dans une bataille de talentueux tireurs au deuxième tour de l’Open d’Australie 2020. Les vétérans Grigor Dimitrov et Roberto Bautista Agut affronteront l’opposition américaine le jour 3. Yesh Ginsburg et Steen Kirby offrent leurs prédictions.

Stefanos Tsitsipas contre Philipp Kohlschreiber

Yesh: Chacun de ces joueurs a dominé son match de premier tour, mais Tsitsipas avait l’air plus impressionnant. Kohlschreiber a du talent, mais il est en léger déclin et Tsitsipas est une étoile montante. Tsitsipas en 3

Steen: Kohli a atteint la deuxième semaine à Melbourne 4 fois et mène une séquence de six victoires consécutives. Il a assez de jeu pour troubler Tsitsipas mais le jeune Grec déborde de talent et devrait se frayer un chemin vers une victoire ici. Tsitsipas en 4

Matteo Berrettini contre Tennys Sandgren

Yesh: Berrettini est en bonne forme en ce moment. Il a un peu plongé à la fin de l’année dernière, mais il est talentueux et motivé à Melbourne pour l’instant. Berrettini en 3

Steen: Sandgren a du talent mais il est incohérent. Berrettini est le choix le plus fiable ici et devrait fonctionner assez bien pour assurer la victoire. Berrettini en 3

Tommy Paul contre Grigor Dimitrov

Yesh: Tommy Paul joue bien, mais il ne peut pas faire face à Dimitrov de son mieux. Dimitrov est-il à son meilleur en ce moment? Je ne suis pas sûr, mais il avait l’air plutôt bien dans les trois derniers sets de son premier tour. Dimitrov en 4

Steen: La forme de Paul est excellente et il ne peut pas être compté ici contre Dimitrov, le plus accompli. Dimitrov est le favori par rapport aux 5 meilleurs et devrait survivre à cette alerte bouleversée. Dimitrov en 5

Roberto Bautista Agut contre Michael Mmoh

Yesh: Roberto Bautista-Agut a l’air très fort en ce moment et réussit bien sur ces courts. Il n’aura aucun problème dans ce match. Bautista-Agut en 3

Steen: Mmoh a un avenir mais la RBA culmine au début de la saison et ressemble à un potentiel top 5 des joueurs. Avec Bautista Agut à son meilleur niveau, Mmoh a peu de chances de remporter une victoire bouleversée. Bautista Agut en 3

