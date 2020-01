Australian Open Day 4 Predictions femmes, y compris Elina Svitolina vs Lauren Davis

C’est le quatrième jour de l’Open d’Australie jeudi à Melbourne. Le deuxième tour se termine et nous, chez LWOT, nous prévoyons chaque match de la journée pour vous. Cet ensemble de prédictions examine quatre matchs. Nous avons également trois autres sets, avec Belinda Bencic contre Jelena Ostapenko, Garbine Muguruza contre Ajla Tomljanovic et Iga Swiatek contre Carla Suarez Navarro. Les matchs à venir sont Tracey Essex, Andrew Watson et Pablo Mosquera.

Australian Open Day 4 Predictions Femmes

Donna Vekic vs Alize Cornet

Tracey:

Le jeu de retour Vekic devrait inquiéter tout joueur. C’est peut-être l’une des meilleures parties du jeu croate. En fait, elle s’est convertie à 100% de ses chances contre Maria Sharapova. C’était une solide performance de la 19e tête de série. Il n’est pas surprenant que Cornet ait perdu le premier set face à Monica Niculescu. Il faut un peu de temps pour s’adapter au spin et couper la raquette roumaine. Pourtant, Cornet a pris assez rapidement le coup d’envoi des prochains sets avec un seul jeu. Vekic et Cornet jouent bien, mais Vekic a un peu plus de profondeur dans son jeu.

Prédiction: Vekic en 3

Andrew:

La Croate va dominer la Française dans cet affrontement. Cornet s’est éloignée du haut du jeu au cours des dernières années, même si elle a montré une bonne forme en revenant pour vaincre Monica Niculescu. Cela devrait aller dans le sens du joueur le mieux classé, Vekic sera plus fort que Cornet au service et cela devrait aider à décider du résultat.

Prédiction: Vekic en 2

Pablo:

Comme à ses débuts, Vekic entre dans ce duel avec un record perdant. Mais le précédent contre Cornet a eu lieu en 2017, lorsque la Croate était loin de son statut actuel de Top 20. Cornet, qui aura 30 ans mercredi, a surmonté un début bâclé contre Monica Niculescu, remportant sa quatrième victoire de la saison, avec tous les quatre sur la distance. Elle ne gagnera pas de victoire d’anniversaire tardive, cependant.

Prédiction: Vekic en 2

Harriet Dart contre Simona Halep

Tracey:

Félicitations à Dart pour le courage et la détermination de quitter Misaki Doi. En s’inclinant 5-1 lors du bris d’égalité au troisième set, la Britannique a joué au tennis calme et de niveau pour revenir à 8-6 et assurer la victoire. Mais je ne vois pas beaucoup d’opportunités pour le joueur de 23 ans de faire des incursions dans le jeu Halep. Le qualifié obtiendra très peu de matchs pour la quatrième tête de série.

Prédiction: Halep en 2

Andrew:

Le Britannique a fait preuve d’une grande ténacité pour revenir et vaincre Misaki Doi dans un long match de trois sets. Halep a fait preuve de courage pour sauver des points de set dans le premier set contre la dangereuse Jennifer Brady. Gagner cet ensemble s’est avéré vital pour la Roumaine, car elle a clairement gagné en confiance. Halep devrait être un peu plus à l’aise dans ce match, attendez-vous à ce qu’elle répète une performance en sets droits.

Prédiction: Halep en 2

Pablo:

D’une part, Halep n’a pas réussi à exécuter à distance près de son niveau supérieur en huitièmes de finale. D’autre part, en termes de difficulté au premier tour, Jennifer Brady est aussi délicate que possible. Une victoire est une victoire. Dart semblait imparable tout au long des qualifications, mais elle a été poussée à la limite par Misaki Doi lors du premier match. Il suffit de dire que Halep est un animal différent, malgré son record de carrière relativement discret de 20-10 à l’Open d’Australie.

Prédiction: Halep en 2

Priscilla Hon vs Angelique Kerber

Tracey:

Vous devez aimer les chances d’Angelique Kerber contre l’hon. C’est vraiment le choc du troisième tour avec Camila Giorgi ou Sveta Kuznetsova qui pourrait bien mettre fin à la course de Melbourne pour la 17e tête de série.

Prédiction: Kerber en 2

Andrew:

Hon a bien progressé dans le classement au cours des deux dernières années et n’a pas eu peur d’affronter des joueurs WTA plus établis. Kerber n’est pas au top de sa forme depuis un bon moment donc les ingrédients sont là pour un choc potentiel. L’Allemand était à l’aise cependant au premier tour et l’ancien vainqueur du Grand Chelem pourrait juste éviter un massacre géant dans cette rencontre.

Prédiction: Kerber en 3

Pablo:

Contrairement à ce qui s’est passé à Brisbane et à Adélaïde, où elle s’est écrasée tout de suite, Hon a profité de son wild card à Melbourne, marquant une victoire 6-3 6-4 sur Kateryna Kozlova. Pendant ce temps, Kerber a effacé la qualificative de 18 ans Elisabetta Cocciaretto, laissant derrière elle ses propres difficultés lors des tournois d’échauffement. Il est difficile d’envisager un scénario où le champion de 2016 n’avance pas.

Prédiction: Kerber en 2

Elina Svitolina vs Lauren Davis

Tracey:

Sans aucun doute, Lauren Davis a réussi quelques tirs brillants en Australie. Pourtant, elle n’a pas affronté un joueur d’élite. Elina Svitolina a été expulsée de Brisbane par une Danielle Collins en forme. Il y a évidemment un peu de rouille pour que l’Ukrainien se secoue, mais pas assez pour empêcher une victoire au deuxième tour.

Prédiction: Svitolina en 2

Andrew:

L’Américain a de bonnes chances contre la tête de série. Svitolina n’a pas été en forme scintillante en 2020 et a lutté contre Katie Boulter au premier tour. Davis se battra pour chaque balle et poussera Svitolina, mais il y a peut-être juste trop de qualité de l’Ukrainien à la fin.

Prédiction: Svitolina en 3

Pablo:

Depuis qu’elle est devenue l’un des piliers du Top 10 en 2017, Svitolina n’a pas perdu contre un joueur en dehors du Top 60. Davis, actuellement classée n ° 62, a bouleversé Angelique Kerber à Wimbledon l’année dernière et est arrivée à quelques centimètres de renverser Simona Halep dans Melbourne il y a deux ans. L’Ukrainien détient un avantage de 4-0 face à face mais n’installe pas beaucoup de confiance pour le moment. Elle a été expulsée du terrain par Danielle Collins à Brisbane et a eu du mal à battre une Katie Boulter rouillée au premier tour ici. Ce sera proche.

Prédiction: Svitolina en 3

