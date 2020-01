Australian Open Day 5 Predictions Incluant Stefanos Tsitsipas vs Milos Raonic

Au jour 5 de l’Open d’Australie, Yoshihito Nishioka se soutiendra dans une offre contrariée contre Novak Djokovic, tandis que Stefanos Tsitsipas vs Milos Raonic dans un choc des styles de jeu. Jim Smith, Harsh Bhoot et Andrew Watson offrent leurs prédictions. Ils ont également des prédictions pour les matchs avec Roger Federer et Marin Cilic.

Novak Djokovic contre Yoshihito Nishioka

Jim: Nishioka a fait un excellent début de saison en jouant un excellent tennis à l’ATP Cup et en poursuivant à l’Open d’Australie. Mais affronter le champion en titre Djokovic est un jeu de balle complètement différent. Le Japonais n’a tout simplement pas le pouvoir de frapper Djokovic et il ne va pas lui survivre. À moins que quelque chose ne se passe de façon spectaculaire pour le Serbe, attendez-vous à voir Djokovic la deuxième semaine. Djokovic en 3

Harsh: deuxième adversaire japonais d’affilée et possède tous les ingrédients d’une victoire de routine pour le champion en titre. Djokovic était à son meilleur niveau au deuxième tour, tout comme Nishioka. Les Serbes ont dominé Nishioka lors de leur seule rencontre précédente et cela ne devrait pas être différent. Attendez-vous à ce que Djokovic passe à travers, mais doit être conscient de ses doubles fautes. Djokovic en 3

Andrew: Cela devrait être un autre pas en avant en termes de mise au point pour la deuxième semaine de Novak Djokovic. Nishioka mettra le Serbe à l’épreuve plus que Ito ne l’a réussi au deuxième tour, mais le champion en titre cherchera un nouveau triomphe consécutif. Nishioka a montré une bonne forme en battant Dan Evans au deuxième tour, mais gagner un set ici serait impressionnant. Djokovic en 3

Sam Querrey contre Tennys Sandgren

Jim: Querrey est probablement un meilleur joueur que Sandgren, mais il n’a pas beaucoup de record à l’Open d’Australie, alors que Sandgren est un ancien quart de finaliste et a remporté son seul titre en carrière dans des conditions similaires à Auckland. Mais le Tennessean n’est pas réputé pour sa forme physique et a dû endurer une longue bataille avec la huitième tête de série Matteo Berrettini. Cela aurait peut-être trop enlevé ses jambes. Querrey en 5

Harsh: Il s’agit d’un blockbuster entièrement américain d’un troisième tour avec les deux Américains en bonne forme à Melbourne. Cela devrait entraîner de nombreux as des deux joueurs, le résultat de ce match reposant sur qui clignote en premier. Ce match pourrait bien parcourir toute la distance, mais Sandgren a atteint les quarts avant et les courts durs de Melbourne semblent faire ressortir le meilleur de lui. Sa victoire sur Berrettini a été très impressionnante et le conte de fées de Sandgren devrait se poursuivre. Sandgren en 5

Andrew: Ce concours contiendra beaucoup d’as. Jusqu’à présent, les deux hommes ont très bien servi. Sandgren semble avoir une affinité pour cet événement et / ou une forte volonté de défendre ses points de classement. Dans tous les cas, cette motivation pourrait suffire à déjouer cette rencontre. Sandgren en 5

Stefanos Tsitsipas contre Milos Raonic

Jim: Ce sera probablement un vrai test pour Tsitsipas. Raonic n’est peut-être plus le joueur qu’il était, mais son coup droit et son service restent des armes à craindre. Le Canadien a semblé vif jusqu’à présent à Melbourne, battant l’heureux perdant Lorenzo Giustino puis Cristian Garin, tandis que Tsitsipas pourrait être à court de rythme après le retrait de Philipp Kohlschreiber. Cependant, sa combinaison de puissance et de variété devrait être suffisante pour révéler la grande faiblesse de Raonic: son mouvement. Tsitsipas en 4

Harsh: Un autre affrontement incontournable et est certainement le plus grand défi que Raonic ait rencontré de loin dans ce tournoi. Sa victoire sur Garin a été superbe et n’a pas été battue lors de ses deux premiers matches. Le Grec aussi est ininterrompu et n’a pas eu à se présenter au tribunal au deuxième tour. Tsitsipas sera sans aucun doute frais pour cette confrontation et possède le sens de base pour diriger la majeure partie du trafic vers le revers de Candian. Raonic peut servir sa sortie mais contre Tsitsipas qui a un match retour décent et un jeu de base solide, il est difficile de voir Raonic gagner plus qu’un set. Tsitsipas en 4

Andrew: On dirait que cela fait un moment que Raonic n’a pas pu être évalué à 100%. Si le Canadien arrive à ce match en bonne condition physique, cela pourrait être une bataille titanesque. Tsitsipas semble être concentré sur le laser pour le moment et la seule chose qui compte est le titre de l’Open d’Australie. Le Grec est solide mentalement ce qui pourrait être la clé car cette rencontre est susceptible d’être décidée par un petit nombre de points. Tsitsipas en 4

Diego Schwartzman vs Dusan Lajovic

Jim: Lajovic a été un autre joueur à profiter d’une excellente Coupe ATP, marquant des victoires vitales pour amener la Serbie au titre et il a poursuivi cette séquence à l’Open d’Australie. Mais Schwartzman a lui-même paru excellent à Melbourne et l’Argentin a battu Lajovic lors de leur dernier meeting de l’Open d’Australie, bien que dans les plus étroites marges. Telle est la confiance de Lajovic, cependant, attendez-lui de venger cette défaite, probablement par de belles marges similaires. Lajovic en 5

Harsh: Si leur match de l’Open d’Australie 2018 est quelque chose à passer, cela devrait être une rencontre magnifique. Attendez-vous à beaucoup de pauses de service et d’échanges de base dès le départ. Ce match peut très bien parcourir toute la distance avec de nombreux changements d’élan. Sous sa forme actuelle, le Serbe entre dans cette rencontre avec plus de confiance au dos de sa superbe Coupe ATP. Sa victoire sur Edmund a été difficile et même si Schwartzman est le joueur le mieux classé, Lajovic est légèrement mieux placé pour devancer celui-ci. Lajovic en 5

Andrew: Les deux hommes ont montré une forme supérieure à la moyenne en Australie. Schwartzman a cependant un niveau légèrement plus élevé et sera plus cohérent avec ses coups de fond. Schwartzman en 3

