Australian Open Day 5 Predictions Including Roberto Bautista Agut vs Marin Cilic

L’Australian Open day 5 présente le Roger Federer de classe mondiale contre le combattant du Queensland John Millman et un affrontement vétéran de Roberto Bautista Agut contre Marin Cilic. Jim Smith, Harsh Bhoot et Andrew Watson et offrent leurs prédictions. Ils ont également des prédictions pour les matchs avec Milos Raonic et Novak Djokovic.

Roger Federer contre John Millman

Jim: Millman n’oubliera probablement jamais sa superbe victoire à l’US Open contre Federer, mais la reproduire à Melbourne ne sera pas une mince affaire, Federer ayant été en forme dominante jusqu’à présent à Melbourne. Mais Millman a été compétitif lors de ses deux autres rencontres avec Federer, y compris à Brisbane il y a cinq ans lorsqu’il a pris la distance avec les Suisses. La victoire est encore presque certainement hors de sa portée, mais attendez-vous à ce qu’il résiste bien. Federer en 4

Harsh: Ce n’est pas aussi facile qu’il n’y paraît pour Roger Federer. John Millman est sur une lancée à Melbourne et a éliminé deux joueurs en forme à Hurkacz et Humbert. L’Aussie semble prêt à fournir un test sévère, mais une répétition du résultat de l’US Open 2018 semble peu probable. La foule sera sans aucun doute tiraillée entre les deux joueurs mais Millman se nourrira du soutien qu’il reçoit. Tout comme Millman a joué, Federer a également été impressionnant jusqu’à présent et si le Suisse peut continuer à servir comme il l’a été lors de ses deux premiers matches, Federer devrait progresser. Federer en 4

Andrew: Le Suisse ronronne alors qu’il s’est promené à travers ses premiers matchs avec un look sensationnel. Millman a également bien joué, en utilisant la foule locale pour lui donner un coup de pouce. Millman a une forme de battre Federer en Grand Chelem (US Open 2018), donc un bouleversement ne peut pas être exclu. Cependant, Federer sera désireux de venger cette défaite et il a l’air suprême pour le faire. Federer en 3

Guido Pella contre Fabio Fognini

Jim: Fabio Fognini a fait tout le début de son Open d’Australie. Tout d’abord, il s’est rallié après deux sets contre Reilly Opelka pour gagner dans un bris d’égalité en set final, avant de perdre une avance de deux sets contre Jordan Thompson, seulement pour gagner dans un bris d’égalité en set final. Pella, quant à lui, a fait des progrès constants tout au long du tirage au sort. S’il peut maintenir cela, il devrait se révéler trop fort pour l’Italien inconséquent, qui pourrait bien commencer à ressentir les effets de sa lourde charge de travail. Pella en 4

Harsh: Fognini a gagné en bris d’égalité dans ses deux matches de ce tournoi et sera sans aucun doute fatigué. Pella a eu relativement plus de facilité lors de ses deux premiers matches et sait qu’il a une chance. L’Argentin mène également la tête à tête 2-1 mais c’est leur première rencontre sur les terrains durs et avec à la fois des joueurs de base lourds et pas de gros services, ce match ressemble à un setter à cinq. Et si cela se produit, Pella est plus frais des deux pour border celui-ci. Pella en 5

Andrew: L’un de ces joueurs a rendu le tennis assez simple, tandis que l’autre s’est fait travailler et transpirer pour arriver ici. Pas de prix pour deviner que c’est l’italien qui relève de la seconde moitié de la description. Venir à travers deux marathons de 5 sets pour ensuite jouer Pella est difficile. Cependant, Fognini ne peut tout simplement pas être exclu de ce concours. Cela peut aussi tenir la distance et si c’est le cas, l’Argentin doit être favorisé uniquement pour des raisons de fitness. Pella en 5

Marton Fucsovics contre Tommy Paul

Jim: Paul a longtemps été malmené par sa fédération de tennis à domicile, mais l’Américain a un vrai talent et met cela à profit. Cependant, il aura besoin de tout cela contre Fucsovics, qui a pris un bon départ pour sa campagne de l’Open d’Australie. Il semble y avoir peu de choix entre les deux, mais cela donne l’impression d’avoir une course en petits groupes pour Paul. Attendez-vous à ce qu’il trouve un moyen de continuer. Paul en 5

Harsh: Tommy Paul a certainement frappé au-dessus de son poids quand il a affronté Grigor Dimitrov et a remporté un match décisif. Il affronte Marton Fucsovics qui est en bonne voie. Après un match exténuant comme Paul vient de le faire, Fucsovics a le dessus si le match se prolonge. Le Hongrois a provoqué un bouleversement en battant Denis Shapovalov et s’est senti plutôt bien dans son match après. Un match extrêmement difficile à suivre, mais espérant que ce match ira aussi loin, Fucsovics devrait aller de l’avant. Fucsovics en 5

Andrew: Le Hongrois a été ultra impressionnant à Melbourne jusqu’à présent. Il a licencié Shapovalov et Sinner, tous deux amenés par beaucoup à remporter les titres du Grand Chelem, avec une facilité parfaite. L’Américain a également une histoire incroyable, battant Grigor Dimitrov au bord de la défaite. Paul a semblé commencer à lutter physiquement dans le cinquième set contre le Bulgare, ce qui pourrait entraver ses chances ici. Fucsovics en 4

Roberto Bautista Agut contre Marin Cilic

Jim: Il y a un an, lorsque cette paire s’est rencontrée à l’Open d’Australie, c’était Cilic qui était la star du top 10 et le favori. Mais le Croate a traversé une année 2019 misérable et bien qu’il ait montré des signes de vie en 2020, ce sera un test massif. Bautista Agut est désormais fermement établi comme l’un des meilleurs au monde et ayant battu Cilic lors de leurs deux rencontres à l’Open d’Australie, il est difficile de voir un résultat différent ici, en particulier après que Cilic ait enduré un cinq-setter drainant avec Benoit Paire dans le deuxième rond. Bautista Agut en 4

Harsh: En ce qui concerne les rencontres du troisième tour, nous avons la chance d’avoir un match de si haute qualité dès le début. Cilic cherche à retrouver sa meilleure forme et en a besoin pour battre Bautista Agut. L’Espagnol est brûlant en 2020 après avoir été invaincu en Coupe ATP et connaît également un départ décent. Cilic a dû échapper à Paire lors d’un bris d’égalité et alors que le Croate peut battre n’importe qui en son temps, l’Espagnol sous sa forme actuelle est mieux placé pour atteindre les huitièmes de finale. Attendez-vous à beaucoup de longs rallyes et au Croate pour gagner un set. Bautista Agut en 4

Andrew: Les spectateurs à court terme pourraient se retrouver avec des cervicales douloureuses après celui-ci. Cilic vient de remporter un match décisif contre Benoît Paire et aura déjà beaucoup de tennis dans les jambes. Bautista Agut était cependant assez tard pour terminer contre Mmoh au deuxième tour. L’exactitude et la cohérence métronomiques de l’Espagnol vont mettre Cilic à l’épreuve et, à moins que le Croate ne trouve régulièrement les grosses armes, il échouera sous l’évaluation à un moment ou à un autre. Bautista Agut en 4

