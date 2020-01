La moitié inférieure du Round 4 des matchs de match nul est définie. Novak Djokovic affrontera Diego Schwartzman et cherchera à sauvegarder une performance incroyable pour battre Yoshihto Nishioka vendredi. Roger Federer a connu une période très difficile dans une victoire en quatre sets contre John Millman. Le Suisse affrontera Marton Fucsovics lors d’un match revanche du Round 4 il y a deux ans.

Australian Open Day 5 Recap Hommes

Qui devrait être fier d’eux

Tennys Sandgren a la réputation de culminer au hasard de nulle part – et il a certainement maîtrisé l’habileté de le faire, atteignant son troisième quatrième tour du Grand Chelem au cours des neuf dernières tournois majeurs. Le quart de finaliste 2018 a réalisé une performance presque sans faille pour battre son compatriote américain Sam Querrey. Sandgren a cassé son adversaire au service de cinq fois pour prendre le match 6-4 6-4 6-4.

Il y a eu des moments meilleurs et pires, mais Marin Cilic était certainement le meilleur joueur dans sa victoire sur Roberto Bautista Agut. Le Croate a pris le match 6-3 au cinquième et a remporté 11 matchs de suite à un moment donné. Il a été particulièrement impressionnant dans le troisième set, qu’il a remporté six matchs à aimer, perdant seulement cinq points au total.

Ce fut une première performance vraiment brillante de Novak Djokovic à l’Open d’Australie de cette année. Le Serbe a réussi des chiffres de service fous, perdant seulement huit points au service (quatre d’entre eux lors du dernier match, où il a fait face à son seul point de rupture du match). Yoshihito Nishioka est resté sans aucune idée et n’a jamais vraiment menacé le Serbe.

Flops

Difficile de dire si c’était Stefanos Tsitsipas qui a déçu ou Milos Raonic qui était absolument magnifique. Raonic a remporté un nombre étonnamment élevé de rallyes de base et a frappé 55 vainqueurs à seulement 23 de la Grèce. La sixième tête de série n’a pas pu sonder un seul point d’arrêt alors que le Canadien a absolument dominé le jeu dans une confortable victoire en trois sets.

Tommy Paul n’a pas réussi à se régénérer à temps pour sa rencontre au troisième tour contre Marton Fucsovics. L’Américain a été assommé après avoir remporté un marathon en cinq manches contre Grigor Dimitrov et n’a pas pu endommager un joueur aussi solide que le Hongrois. Paul a commis 42 erreurs non forcées et n’a pas réussi à convertir les quatre opportunités de points d’arrêt.

Match du jour

Tout se résumait au dernier match de la journée. John Millman était admirablement confiant qu’il pourrait battre la troisième place Roger Federer. Millman a très bien réussi à inciter le Suisse à jouer selon ses conditions. Ce n’est pas la première fois que l’Australien pousse Federer au bord du gouffre – il l’a battu dans une humidité écrasante à l’US Open 2018 et a fait lutter le champion du Grand Chelem à 20 reprises à Brisbane et Halle.

Le résultat était encore inconnu après près de quatre heures de jeu. Tout se résumait au bris d’égalité décisif, un match jusqu’à dix points. Millman semblait bien aller avec une avance de 8-4 mais quelques erreurs lâches ont permis à Federer de reprendre le jeu. Le Suisse a lui-même commis 82 fautes directes dans l’ensemble du concours, mais il était plus concentré que jamais quand cela importait. Six points plus tard, c’était le match, le set et le match de Federer après que Millman l’ait largement écarté et que le Suisse ait pu trouver le terrain ouvert.