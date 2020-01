Australian Open Day 6 Recap Hommes

Le sixième jour de l’Open d’Australie a vu la conclusion du troisième tour, les huit matches des 16 derniers matchs étant désormais définis. Il y a eu des affrontements vraiment passionnants, mais si vous avez raté une partie de l’action, voici notre résumé de la journée:

Australian Open Day 6 Hommes Recap

Garder une bonne forme

La longue séquence de victoires d’Andrey Rublev semblait menacée lorsqu’il était mené 2-6 3-5 face au Belge David Goffin, qui avait dominé. Mais le nerf de Goffin lui a manqué au moment vital, offrant à Rublev un chemin de retour dans le match et il n’a pas rejeté cette opportunité. Le Russe s’est rallié pour remporter une victoire 2-6 7-6 6-4 7-6 pour atteindre la deuxième semaine de l’Open d’Australie pour la première fois de sa carrière, où il affrontera Alexander Zverev.

L’Allemand a affecté un revirement spectaculaire. Après une misérable performance à la Coupe ATP, où il n’a pas réussi à gagner un seul match alors que l’Allemagne s’écroulait en phase de groupes, il a retrouvé une forme à l’Open d’Australie. Il a été solide plutôt que spectaculaire dans ses victoires d’ouverture contre Marco Cecchinato et Egor Gerasimov, mais il a été superbe dans la démolition de Fernando Verdasco, remportant une victoire 6-2 6-2 6-4 grâce à six interruptions de service et 15 as.

Le Russe Daniil Medvedev, quant à lui, a livré une autre belle démonstration pour réserver sa place au quatrième tour à Melbourne Park pour la deuxième année consécutive. La quatrième tête de série semble être en grande forme à l’approche de la deuxième semaine, n’ayant perdu qu’un seul set jusqu’à présent. Dans le dernier match de la journée sur Rod Laver Arena, Medvedev a été solide comme un roc contre l’espoir à domicile Alexei Popyrin, sauvant chaque point de rupture qu’il a rencontré dans une victoire complète sur le jeune pistolet australien.

Rafael Nadal a également impressionné lors de sa victoire au troisième tour contre son compatriote Pablo Carreno Busta. Le n ° 1 mondial, qui a remporté le titre à Melbourne en 2009, a été particulièrement impressionnant de la ligne. Nadal n’a perdu que dix points au service tout au long du match, Carreno Busta n’ayant pas réussi à forcer un seul point de rupture alors qu’il s’effondrait sur une défaite unilatérale 1-6 2-6 4-6 en seulement 101 minutes sur la Rod Laver Arena. Nadal affrontera ensuite Nick Kyrgios dans un affrontement alléchant.

Laisser tomber

Il y avait de grands espoirs pour le match de John Isner avec le champion de 2014 Stan Wawrinka. Isner avait été particulièrement impressionnant lors de sa victoire au deuxième tour contre Alejandro Tabilo, mais malheureusement le match a été écourté après que Isner a été blessé au pied, ce qui a forcé sa retraite avec Wawrinka 6-4 4-1 pour le mieux. L’Américain était sans aucun doute particulièrement frustré d’avoir pris un bon début de match, plongé dans une partie du jeu de service de Wawrinka, avant que son corps ne tombe en panne.

Beaucoup s’attendaient à ce qu’Ernests Gulbis, ancien n ° 10 mondial, cause de réels problèmes à l’énigmatique Gael Monfils au troisième tour. Après tout, le Letton était en pleine forme, ayant déjà remporté cinq victoires à Melbourne après être passé par les qualifications. Mais il était finalement trop incohérent pour vraiment troubler le Français. Pas pour la première fois, le coup droit de Gulbis l’a laissé tomber. Il n’a touché que quatre vainqueurs contre 20 fautes directes.

Match du jour

Le dernier match à terminer le sixième jour était celui de Kyrgios avec la 16e tête de série Karen Khachanov. Tout comme le passionnant cinq-setter disputé hier entre Roger Federer et John Millman, il est allé à un bris d’égalité décisif. Kyrgios a pris le meilleur départ en se hissant sur une avance de 6-2 7-6 4-2 contre un Khachanov hors-jeu. Mais le Russe a riposté à la fin du troisième, forçant un bris d’égalité, qu’il a gagné, sauvant un point de match du processus.

Il a réussi à combattre plus de pression des Kyrgios au quatrième pour forcer un autre tie-break, où il a de nouveau sauvé une balle de match, avec un beau jeu dans la cour avant de gagner pour prendre le match à distance. La chance de Kyrgios semblait alors s’être envolée, l’Australien se déplaçant à peine aux points. Khachanov n’était pas beaucoup plus énergique. Mais dans le bris d’égalité décisif, Kyrgios a pris vie, tirant deux renversants vainqueurs derrière Khachanov sur son chemin pour réclamer une victoire 6-2 7-6 6-7 6-7 7-6 à la troisième fois de la demande. L’Australien a renvoyé 97 vainqueurs avec seulement 52 erreurs directes.

Photo principale:

