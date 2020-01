Australian Open Day 7 Predictions Féminines Incluant Ashleigh Barty vs Alison Riske

L’Open d’Australie a éclaté avec un certain nombre de bouleversements étonnants et de compétitions passionnantes. La championne 2018 Caroline Wozniacki a vu sa carrière se terminer par une défaite en trois sets aux mains d’Ons Jabeur, tandis que l’ex-championne à six reprises Serena Williams s’est écrasée contre Wang Qiang. Mais la puissance des stars ne manque pas dans la moitié supérieure du tirage au sort féminin.

Huit femmes devraient se battre pour une place en quarts de finale le septième jour à Melbourne Park, dont la première mondiale et deux des jeunes talents les plus excitants du football féminin. Comme toujours, nous, ici à Last Word on Tennis, offrirons nos prédictions à tous les niveaux. Jim Smith et Andy Watson donnent leur choix pour cette liste de matchs. Qui avancera?

Australian Open Day 7 Predictions

Ashleigh Barty contre Alison Riske

Jim: Barty aurait pu ralentir la marque contre Lesia Tsurenko, mais l’Australien s’est nettement amélioré depuis, se ralliant pour battre l’Ukrainien 5-7 6-1 6-1, avant de démonter Polona Hercog 6-1 6-4 et le -form Elena Rybakina 6-2 6-3. Cependant, elle pourrait bien être plus méfiante lorsqu’elle affrontera Alison Riske, qui l’a battue à Wimbledon et qui a été en contact jusqu’à présent à Melbourne. Cela dit, Barty semble tirer sur tous les cylindres et devrait avoir suffisamment de variété pour tirer le meilleur parti de l’Américain.

Prédiction: Barty en 3

Andy: Wimbledon 2019 quelqu’un? Barty sera sûrement après la vengeance après que cette défaite ait mis fin à sa longue course invaincue et à ses chances de remporter deux tournois consécutifs. L’Américaine a montré son esprit combatif de marque en remportant le bris décisif du deuxième set contre Goerges au troisième tour. Mais alors que Riske a pu précipiter Barty sur l’herbe à Wimbledon, la fraction de seconde supplémentaire que l’Australien aura sur les courts plus lents de Melbourne fera la différence.

Prédiction: Barty en 3

Maria Sakkari contre Petra Kvitova

Jim: Petra Kvitova est entrée à l’Open d’Australie dans un nuage d’incertitude après son retrait à Adélaïde, mais elle a plus que dissipé cela avec trois superbes performances pour atteindre la deuxième semaine. Elle n’a pas encore perdu un set et n’a perdu que 14 matchs jusqu’à présent. Sakkari a également joué un bon tennis, avec sa victoire 6-4 6-4 sur la dixième tête de série Madison Keys au troisième tour particulièrement impressionnante. Mais le coup droit de Kvitova lui donne une arme que les Grecs ne peuvent pas égaler et cela devrait faire la différence.

Prédiction: Pliskova en 3

Andy: La Grecque a été très impressionnante ce tournoi, produisant enfin les résultats que son talent justifie sur la plus grande scène de toutes. Aucun des joueurs n’a laissé tomber un set jusqu’à présent et cela devrait être une rencontre de haute qualité. Leur dernier match a été difficile à Cincinnati l’année dernière et le Grec s’est imposé en trois sets. Attendez-vous à un résultat similaire à Melbourne, Sakkari possédant la qualité pour combattre le feu par le feu.

Prédiction: Sakkari en 3

Sofia Kenin vs Cori Gauff

Jim: Cori Gauff a plus que vengé sa défaite unilatérale aux mains de Naomi Osaka à New York en terminant la défense du titre de l’Open d’Australie du Japon par une victoire 6-3 6-4. Cependant, elle affronte à Sofia Kenin l’un des joueurs les plus tactiquement astucieux du WTA Tour. Kenin n’a peut-être pas d’arme hors concours, mais il n’y a pas de véritable faiblesse dans son jeu. Et tandis que la victoire de Gauff sur Osaka était impressionnante, le résultat en disait plus sur la performance d’Osaka que sur Gauff. Attendez-vous à ce que Kenin se révèle à peu près trop fort.

Prédiction: Kenin en 3

Andy: Gauff prend l’habitude de gagner de gros matchs au Grand Chelem, mais alors que Gauff était solide au service, elle n’a touché que six vainqueurs contre les Japonais. Kenin, quant à elle, a dû se battre durement contre Zhang Shuai, mais émergera avec conviction d’avoir tenu son sang-froid pour gagner en deux. Gauff risque de souffrir d’un nouveau round, alors que Kenin saura que c’est une grande chance pour elle.

Prédiction: Kenin en 2

Wang Qiang vs Ons Jabeur

Jim: Avec les deux femmes ayant obtenu d’excellentes victoires au troisième tour pour ouvrir leur section du tirage au sort, les deux seront maintenant désespérément désespérées de profiter et d’atteindre les quarts de finale. Mais c’est Wang qui entre dans ce match comme favori et à juste titre. Le Tunisien Jabeur a bien joué en battant Wozniacki, mais la 27e tête de série de Wang contre Williams était encore plus impressionnante. Attendez-vous à ce qu’elle le sauvegarde ici.

Prédiction: Qiang en 2

Andy: Ce n’est peut-être pas le match auquel beaucoup s’attendaient, mais Jabeur et Wang ont plus que mérité leur place au quatrième tour. Jabeur a frappé des vainqueurs de partout sur le terrain, tandis que la performance de Wang contre Williams a été celle qui restera longtemps dans la mémoire. Leur face-à-face est cependant très favorable à Wang, les Chinois ayant gagné à Shenzhen il y a quinze jours pour la perte de seulement trois matchs. Jabeur peut faire de ce match plus un concours, mais il est difficile de voir un résultat différent.

Prédiction: Wang en 2

