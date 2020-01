Australian Open Day 7 Predictions Inclating Roger Federer vs Marton Fucsovics

Roger Federer et Novak Djokovic disputeront leurs matchs du quatrième tour à l’Open d’Australie au début de la deuxième semaine du tournoi. Harsh Bhoot et Damian Kust offrent leurs prédictions pour toute l’action.

Roger Federer contre Marton Fucsovics

Difficile: Roger Federer s’est échappé par la plus petite marge, mais il est toujours dans le match nul et se bat pour chaque match. Son adversaire de quatrième ronde, Marton Fucsovics, fournira un autre défi de base sévère à Federer, mais alors que John Millman avait la confiance d’avoir déjà battu Federer en Grand Chelem, Fucsovics n’a pas ce luxe. Le Hongrois posera sans aucun doute beaucoup de questions sur la ligne de base, mais le Suisse a pris beaucoup d’élan vers la fin du troisième tour et s’il continue dans cette voie, Fucsovics qui a si bien joué cette semaine se retrouvera court. Federer en 4

Damian: Il y a un gros point d’interrogation ici – la capacité de Federer à se régénérer. Il n’y a aucun cas dans l’histoire récente de Federer où il a remporté une victoire comme celle contre John Millman et a continué à jouer deux jours plus tard. Les Fucsovics seront solides comme toujours, mais probablement pas aussi dangereux que l’Australien. Ils se sont rencontrés ici il y a deux ans et le Hongrois a failli prendre le départ de Federer. Je m’attends à un résultat similaire avec Fucsovics, qui pourrait peut-être faire un bris d’égalité ou un set très contesté cette fois-ci. Federer en 4

Fabio Fognini contre Tennys Sandgren

Harsh: Le prodige de l’Open d’Australie l’a encore fait en éliminant Sam Querrey en trois sets faciles et Fabio Fognini a également eu la facilité pour un changement en battant Guido Pella en ligne droite. L’Italien est le joueur le mieux classé, mais à Melbourne Park, l’Américain est assez difficile à ranger. Sandgren peut prendre beaucoup de cœur depuis son bon début de semaine et qu’il a déjà battu Fognini. Même si l’Italien mène la tête à tête 2-1, Sandgren a suffisamment démontré qu’il se sent bien et confiant et que la liberté qui confère à son jeu est difficile à arrêter, même pour l’Italien. Attendez-vous à un match long et difficile avec le garçon émerveillé qui continue son conte de fées. Sandgren en 5

Damian: Fognini a été tout aussi imprévisible que d’habitude, venant de deux difficiles cinq colons pour envoyer confortablement Guido Pella. L’Américain a maîtrisé l’art du pic aléatoire lors d’un grand événement et il peut certainement jouer sur la grande scène. La concentration de Fognini est toujours mise en doute mais l’Italien devrait être plutôt concentré maintenant qu’il a une si bonne chance d’atteindre les quarts de finale. C’est aussi proche d’un 50/50 que possible et je pencherai légèrement vers l’italien, dont les performances de pointe sont supérieures à celles de Sandgren. Fognini en 5

Novak Djokovic contre Diego Schwartzman

Harsh: Novak Djokovic a été l’une des rares têtes de série à avoir réussi assez facilement au troisième tour et cherchera à poursuivre sa forme sublime jusqu’à la deuxième semaine. Comme toujours à Melbourne, il s’agit davantage de la façon dont le Serbe joue et il joue plutôt bien. Même si Diego Schwartzman n’a pas perdu un set jusqu’à présent, il n’a jamais battu le Serbe auparavant et il ne commencera pas maintenant, surtout sur les courts durs de Melbourne. Djokovic a l’air enfermé dans ce tournoi et attend une autre performance dominante de sa part. Djokovic en 3

Damian: Bien que ce devrait être un test plus sévère que tout ce qu’il a affronté jusqu’à présent, Djokovic sortira probablement vainqueur. Si son service est presque aussi bon qu’il l’était contre Yoshihito Nishioka, le Serbe aura une journée facile au bureau. Schwartzman est évidemment un très bon joueur de base mais le service et le retour sont là où la grande différence se situe entre lui et le 16 fois champion du Grand Chelem. Djokovic en 3

Milos Raonic contre Marin Cilic

Harsh: Un affrontement assez intéressant au quatrième tour qui voit les deux joueurs devoir retirer leur meilleure performance cette semaine lors de leur troisième tour respectif. Milos Raonic n’a certainement pas donné de répit à Stefanos Tsitsipas qui semblait hors de lui et incapable de créer des chances de point de rupture. Alors que le Grec ne pouvait pas, attendez-vous à ce que Marin Cilic s’en tire un peu mieux avec ses coups de fond plats et pénétrants. Cilic a dû se battre bec et ongles contre un Roberto Bautista Agut en forme et espère une bonne récupération. Attendez-vous à un concours acharné avec très moins de pauses de service. Le Croate mène la tête à tête et sur sa surface préférée, Cilic devrait être celui qui s’en sort. Cilic en 5

Damian: Cilic a déjà disputé deux marathons en cinq sets, tandis que le Canadien n’a pas encore perdu de set. Raonic a été particulièrement impressionnant dans son limogeage direct de Stefanos Tsitsipas, soulignant absolument le coup droit à l’envers. Il est difficile de dire où Raonic a pris cette forme impressionnante, mais contre un retourneur moyen comme Cilic (et peut-être fatigué), il devrait être capable de bondir à nouveau. Raonic en 4

