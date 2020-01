Australian Open Day 9 Predictions femmes, y compris Ashleigh Barty vs Petra Kvitova

Le 9e jour de l’Open d’Australie voit deux matches de quart de finale féminin. La tête de série n ° 1 Ashleigh Barty affronte Petra Kvitova, tandis que la conquérante CoCo Sofia Kenin rencontre le quart de finaliste choc Ons Jabeur. Qui va gagner? Nos panélistes donnent leur avis. Nous avons également des prédictions pour les deux quarts de finale masculins du Jour 9. Les prédictions des matchs féminins sont Ryan Schick, Tracey Essex et Andrew Watson.

Australian Open Day 9 Predictions Féminines

Sofia Kenin vs Ons Jabeur

Tracey:

Sofia Kenin a un tel combat et une telle détermination. Elle peut ajuster son jeu pour capitaliser sur la stratégie, le niveau ou les écarts momentanés de son adversaire. Ajoutez à cela sa grande défense, et je vois peu de changement d’Ons Jabeur dépassant Kenin. Bien que Jabeur ait bien joué pour atteindre ce stade, je pense que sa course est terminée.

Prédiction: Kenin en 2

Ryan:

Deux quarts de finale surprise face à face qui méritent clairement d’être ici avec leur jeu. Ce sera un match serré, mais Kenin a été très cohérente et solide ce tournoi et fera moins d’erreurs sur elle était à sa première demi-finale du Grand Chelem.

Prédiction: Kenin en 3

Andrew:

L’Américaine s’est révélée mentalement trop forte et finalement trop cohérente sur le terrain pour la jeune star Coco Gauff au dernier tour. Jabeur a bien profité d’une grosse déception de Wang Qiang pour devenir le premier quart-de-finale arabe du Grand Chelem. C’est une excellente opportunité pour les deux joueurs, attendez-vous à ce que les nerfs soient élevés. Kenin est le joueur avec le jeu le plus solide et est également le joueur qui a le plus d’expérience dans les titres et les gros matchs. Cet avantage peut être suffisant pour livrer une victoire ici.

Prédiction: Kenin en 2

Ashleigh Barty contre Petra Kvitova

Tracey:

Kvitova a certainement relevé le défi contre Sakkari, après avoir perdu le premier set. En partie, Kvitova a été doué d’un jeu erratique du grec, mais le tchèque a semblé solide tout au long de la première semaine. Ashleigh Barty a le jeu qui peut frustrer, et elle l’utilisera au maximum contre Kvitova. La foule ne peut qu’être à son avantage et je pense qu’elle impressionnera.

Prédiction: Barty en 3

Ryan:

Deux des trois têtes de série restantes sont ici en quart de finale, et il ne sera pas surprenant que le vainqueur du match remporte le tournoi. Les deux ont fait leur chemin jusqu’à ce stade du tournoi. Barty a eu l’air vraiment difficile à battre récemment, et cela, combiné à la foule derrière elle, lui donnera juste assez d’avance pour gagner.

Prédiction: Barty en 3

Andrew:

Avant ce match, exactement au même stade il y a douze mois, Barty n’avait jamais battu Kvitová. Cela a peut-être joué un rôle dans un affichage inférieur à la moyenne de l’Australien dans cette défaite. Cependant, la paire s’est rencontrée à trois reprises en 2019 et Barty a remporté les trois. Quelqu’un avec son intelligence sur un court de tennis devait trouver la formule gagnante à un moment donné, mais ce ne sera pas facile contre le Tchèque ici. Kvitová a trouvé sa gamme et son rythme lors du retour contre Sakkari la dernière fois et a dominé la Grèce. Cela durera trois sets, mais cette fois, l’Australienne l’emportera avec la confiance de ce record en tête-à-tête amélioré derrière elle.

Prédiction: Barty en 3

