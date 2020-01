Australian Open Day 9 Predictions Inclating Roger Federer vs Tennys Sandgren

Les quarts de finale de l’Open d’Australie opposent Novak Djokovic à Milos Raonic et Roger Federer à Tennys Sandgren. Notre panel de Harsh Bhoot, Ryan Schick, Yesh Ginsburg et Jim Smith offre leurs prédictions. Nous avons également des pronostics féminins en quart de finale, notamment Barty vs Kvitova.

Novak Djokovic contre Milos Raonic

Harsh: Milos Raonic mérite certainement d’être de retour dans la deuxième semaine du Grand Chelem et pour aller plus loin, il faudrait quelque chose de très spécial. Le Canadien n’a pas encore été brisé dans ce tournoi, mais cette statistique doit sûrement changer contre le meilleur retourneur en tournée. Novak Djokovic a repoussé Diego Schwartzman avec aisance et doit se sentir bien face à ses chances contre Raonic. Le Canadien transporte beaucoup de bagages de 0 à 9 face à face contre le Serbe et sait que sa plus grosse arme est menacée en tout temps. Les échanges de base favoriseraient fortement le Serbe et une attaque totale de Raonic ferait ressortir le contre-coup de poing à Djokovic. Tout indique une masterclass Djokovic de routine. Djokovic en 3

Damian: Je pense que ce sera plus proche que prévu. Raonic a joué presque mieux que jamais au cours de la première semaine, sans perdre un seul set. Son service est aussi stellaire que vous vous attendez à ce qu’il soit et le mouvement amélioré lui permet de contourner son revers et de dominer le coup droit à l’envers. Djokovic est évidemment dans une ligue à part quand il s’agit de revenir et de récupérer, mais si Raonic sort avec la tête claire, il le rendra intéressant pendant au moins un set ou deux. Djokovic en 4

Jim: Djokovic a parcouru ses trois derniers matchs, avec sa victoire en deux sets contre Diego Schwartzman, 14e tête de série, particulièrement impressionnante. Mais le gros frappeur Jan-Lennard Struff a bien décroché le grand Serbe au premier tour et Raonic, qui a lui-même été en superbe forme, a du pouvoir à revendre. Mais cela suffira-t-il à l’emmener devant Djokovic? Il a perdu ses neuf rencontres avec le # 2 mondial et Djokovic n’est jamais plus à la maison que lorsqu’il est sur Rod Laver Arena. Djokovic en 4

Ryan: Djokovic ne joue pas un Djokovic de pointe, mais à Melbourne et à la Coupe ATP, il a été un très bon, sous la forme de Djokovic. Ce Djokovic est presque impossible à battre en Australie, surtout maintenant avec son service amélioré. Raonic est enfin de nouveau en bonne santé et en profite. Il a fière allure et a dominé son chemin vers les quartiers. Raonic peut donner à Djokovic des ennuis avec son service, mais Novak gagnera sans trop de problèmes et s’améliorera à 6-0 contre le Canadien. Djokovic en 3

Roger Federer contre Tennys Sandgren

Harsh: Roger Federer avait l’air un peu absent dans le premier set contre Marton Fucsovics, mais est revenu avec style en jouant selon ses conditions. Il fait maintenant face à Tennys Sandgren, un joueur peu prévisible atteignant les huit derniers matchs à l’issue du match nul. C’est leur premier match et devrait avoir beaucoup de moments excitants, mais selon toute vraisemblance, la course de conte de fées de Sandgren se termine ici. Le service américain sera facilement contré par les Suisses et ne pourra pas voir Sandgren aller de pair avec Federer depuis la ligne de base. Cependant, l’Américain est super pompé et pourrait bien se tirer pour gagner un set mais c’est tout ce qu’il obtiendra. Federer en 4

Damian: Federer s’est échappé des mâchoires de la défaite contre John Millman mais s’est bien remis pour surmonter un démarrage lent et battre Marton Fucsovics dimanche. Les Suisses apprécieront probablement de jouer maintenant avec Tennys Sandgren, qui a un style de tennis beaucoup plus conventionnel que Millman ou Fucsovics. L’Américain base son jeu sur un gros service et une domination des points sur son coup droit. Les joueurs qui affrontent Federer pour la toute première fois ont souvent du mal à faire face à son sac plein de tours et je pense que Sandgren sera un peu étonné par la variété suisse. Federer réussit généralement bien contre des joueurs avec un plan de match comme Sandgren et je m’attends à ce que ce soit une victoire en trois sets plutôt simple. Federer en 3

Jim: Après avoir pris un bon départ à Melbourne, Federer a semblé moins qu’impressionnant lors de ses deux derniers matchs. Mais les Suisses ont trouvé un moyen de dépasser John Millman et Marton Fucsovics, avec ce match qui semble plutôt plus confortable pour le champion de 20 fois majeur. Sandgren a bien joué jusqu’à présent à l’Open d’Australie et c’est la deuxième fois qu’il atteint les quarts de finale. Mais il est difficile de voir comment il sera capable de blesser Federer de manière cohérente. L’inverse est loin d’être vrai. Federer en 3

Ryan: Je ne peux pas croire que j’écris ceci, mais je pense en fait que Sandgren a une chance. Federer a semblé très vulnérable ce tournoi. Cela étant dit, il est toujours Roger Federer, et Sangren n’était pas à 100% à la fin du match de Fognini et cette course lui a peut-être beaucoup retiré mais il refusera de descendre facilement. Federer en 4

