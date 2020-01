Australian Open Organziers dévoile les détails de sa politique sur la qualité de l’air

Les organisateurs de l’Open d’Australie ont publié des détails sur la politique de qualité de l’air sur la base de laquelle il serait décidé si le jeu se poursuivrait ou serait arrêté au tournoi du Grand Chelem, même si les officiels du tournoi ont insisté pour que l’événement se poursuive comme prévu.

Conformément à la politique, les décisions quant à la poursuite du jeu seront basées sur une cote de qualité de l’air déterminée en analysant les concentrations de polluants atmosphériques à Melbourne Park. Les polluants atmosphériques seront mesurés par des stations de surveillance de l’air situées dans l’ensemble de l’enceinte et en particulier le taux de particules PM2,5.

Si le concentré PM2.5 lit moins de 97, le jeu se poursuivra tandis qu’une lecture entre 97 et 200 “déclenchera une discussion entre le personnel médical et les officiels sur l’opportunité ou non de procéder au match play”

Le jeu sera suspendu si la lecture dépasse 200. Si la lecture dépasse 200 (conduisant à une cote de qualité de l’air de cinq), le jeu se poursuivra jusqu’à ce qu’un nombre pair de jeux dans le jeu soient joués, sauf si l’arbitre utilise sa discrétion pour arrêter immédiatement le jeu. .

En outre, l’arbitre peut “décider de suspendre, de maintenir ou de reprendre le match play .. à sa discrétion absolue, en tenant compte des conseils d’experts médicaux sur place, de la visibilité, des changements prévus des conditions météorologiques et de tout autre facteur jugé pertinent pour l’ensemble évaluation de la qualité de l’air. »

«Dans les trois arénas aux toits rétractables, le jeu sera interrompu pour que les stades puissent être couverts, et le jeu pourra reprendre une fois que la cote de qualité de l’air de ce terrain sera inférieure à 5. Lorsqu’un match suspendu reprendra, les joueurs recevront un préavis d’au moins 30 minutes avant besoin d’être de retour sur le terrain. Plusieurs joueurs s’étaient plaints des conditions difficiles lors du tournoi de qualification plus tôt cette semaine.