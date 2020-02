Australie WTA après la mise à jour du classement Open 2020

L’équipe féminine a terminé Open d’Australie 2020 et avec lui le premier champion du Grand Chelem de l’année: Sofia Kenin a réussi à sourire pour la première fois dans cette catégorie après avoir battu dans une finale émotionnelle Garbiñe Mugurza, qui est resté aux portes de pouvoir ajouter son troisième Grand Chelem en tant que professionnel. Pour Kenin, cela a été ses deux meilleures semaines en tant que joueur de tennis professionnel, car pour beaucoup, le bon travail du joueur américain n’est pas entré dans les piscines, qui avec son triomphe est devenu le plus jeune américain à entrer dans le top 10 depuis Serena Williams l’a fait il y a plus de deux décennies.

En revanche, il y a eu des changements dans le top 10 dans presque toutes leurs positions: Simona Halep Il est monté à la deuxième position, Elina Svitolina au quatrième, Belinda Bencic au cinquième, Sofia Kenin au huitième et Kiki Bertens au neuvième. Pendant ce temps, Naomi Osaka a chuté à six positions après sa sortie anticipée de l’Open d’Australie et reste à la pointe du top 10. Petra Kvitova, qui a quitté trois positions, est onzième.

Ils montent:

Simona Halep (2e, +1): L’un des favoris pris en compte lors du tournoi précédent était endetté. La Roumaine, qui n’est pas arrivée en Australie de la meilleure façon possible, est tombée en demi-finale devant un grand Garbiñe Muguruza, dans un match où l’ancienne numéro un mondiale avait ses chances de se battre pour le match. Malgré cela, il revient en deuxième position du classement et se rapproche d’Ashleigh Barty dans sa lutte pour revenir au sommet du tennis mondial.

Belinda Bencic (5e, +2): Une autre favorite a vu sa participation à Melbourne Park interrompue au troisième tour, où Anett Kontaveit est tombée inopinément en Estonie. Le point positif est sa montée en cinquième position, son meilleur classement professionnel, bien qu’il ne puisse toujours pas remporter son premier titre du Grand Chelem, mais le temps qu’il lui reste pour le chercher.

Sofia Kenin (7e, +8): Son temps est venu et dans un grand match en finale de l’Open d’Australie où il a battu Garbiñe Muguruza en trois sets. Le titre de l’Américaine arrive à un moment magnifique où elle a eu une excellente saison en 2019. C’est aussi une récompense pour sa persévérance, un cadeau qui vient aussi montrer qu’avec du travail et des efforts, n’importe quelle joueuse de tennis peut réaliser ses rêves. Nous verrons si Kenin peut durer longtemps dans le top dix.

Garbiñe Muguruza (16e, +16): Elle n’est pas arrivée en tant que candidate ferme à l’Open d’Australie, mais avec le passage des rondes, elle montrait ses intentions de se réinstaller dans le paysage du tennis. La seule chose qui est claire, c’est que l’Espagnole s’est retrouvée cette année et il ne fait aucun doute qu’elle sera candidate à tout ce qu’elle jouera si elle maintient le niveau affiché au cours de ces deux semaines.

Ons Jabeur (46º, +32): Applaudissements pour la joueuse de tennis tunisienne qui a réussi à se faufiler en quart de finale avec des victoires contre des joueuses comme Johanna Konta, Caroline Garcia ou Caroline Wozniacki. Ce sera un coup de pouce pour Jabeur, qui a marqué l’histoire en Australie et où il espère en 2020 répéter des exploits comme celui réalisé dans ce tournoi.

Cori Gauff (52º, +15): Sans aucun doute, ce fut encore une fois la révélation du tournoi pour atteindre les huitièmes de finale après avoir triomphé des victoires contre Venus Williams, Sorana Cirstea et Naomi Osaka. Cela lui a permis de grimper 15 positions et d’être très proche du top 50 à ses … 15 ans!

Ils descendent

Karolina Pliskova (3e, -1): Une nouvelle opportunité qui s’évade pour le Tchèque, qui pour beaucoup était le grand favori pour briser la sécheresse et enfin remporter son premier Grand Chelem. Sa défaite au troisième tour lui fait baisser une position et rester à la troisième place du classement.

Naomi Osaka (10e, -6): Il a cherché à revalider son titre en Australie, mais le rêve s’est estompé au troisième tour après être tombé sur Cori Gauff, l’un des joueurs les plus surpris de cette édition de l’Open d’Australie. Le début de saison pour les Japonais n’a pas été le meilleur. Nous verrons quelles sont ses performances dans les prochains tournois.

Petra Kvitova (11e, -3): Si le champion de l’année dernière est tombé, le vice-champion a fait de même. La défaite de Kvitova contre Barty en quart de finale l’a mené à trois positions du classement et à sortir du top dix, ce qui ne s’était pas produit depuis longtemps. Le Tchèque tentera par tous les moyens de revenir aux premières places.

Danielle Collins (51º, -26): L’un des déclins les plus marqués de la semaine est celui de l’Américain, qui se souvient avoir atteint l’an dernier les demi-finales à Melbourne. Cette fois, il a été dépassé dans sa deuxième présentation.

