«Avant le choc de Pete Sampras, j’étais un peu inconnu»

Après une sortie anticipée à Roland Garros 2002, Roger Federer se préparait pour une autre course notable à Wimbledon, atteignant le quart de finale à l’âge de 19 ans l’année dernière et battant le septuple champion Pete Sampras au quatrième tour.

Rencontrant la presse à s-Hertogenbosch après la victoire au premier tour sur Richard Krajicek, Federer a admis qu’il était un peu inconnu en dehors de l’Europe avant cette superbe victoire sur Pete au All England Club, bien qu’il soit déjà classé dans le top-15.

Le Suisse a déclaré que le succès était un tremplin important pour lui, lui donnant beaucoup de confiance et faisant de lui l’un des joueurs les plus reconnus au monde. Avant cela, Federer a remporté le premier titre ATP à Milan en février, marquant trois victoires contre les États-Unis en Coupe Davis et remportant le titre de joueur du mois.

Son premier quart de finale majeur est venu à Roland Garros, mais le monde du tennis entier a commencé à parler de lui après ce triomphe massif sur Sampras en cinq sets à Wimbledon, surmontant une blessure et le septuple champion pour se retrouver dans les huit derniers où Tim Henman l’a battu en quatre sets serrés.

“J’étais un peu inconnu avant ce match contre Pete Sampras à Wimbledon l’année dernière. J’étais assez connu en Europe parce que j’avais des résultats avant même les Championnats. Pourtant, ce triomphe sur Pete m’a donné une sorte de percée internationale et c’était énorme pour ma confiance.

Malheureusement, j’ai été blessé juste après ce match ou pendant celui-ci. La blessure était là même avant Wimbledon, mais j’ai joué avec des analgésiques, devant rester un mois avant l’US Open. Quand je suis arrivé à New York, je sentais déjà que j’étais plus connu, surtout aux États-Unis parce que j’avais aussi marqué des victoires sur eux en Coupe Davis avant ce triomphe sur Sampras. Cela m’a beaucoup aidé avec la presse et le fait que tout le monde me connaisse mieux maintenant. ”