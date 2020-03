«Avec Novak Djokovic, Dominic Thiem et Alexander Zverev, le groupe F est ..»

La deuxième édition des finales de la Coupe Davis se déroulera à Madrid du 23 au 29 novembre, réunissant 18 pays dans la bataille pour le trophée. Huit mois avant le début de l’événement à Caja Magica, les organisateurs espèrent une situation claire avec un coronavirus qui a annulé toute l’action en mars, avril et mai, préparant tout pour une nouvelle confrontation entre les principales nations du tennis.

En novembre dernier, l’Espagne a battu le Canada en finale, soulevant le trophée devant les supporters locaux et espérant plus de la même chose cette année, menant le groupe A avec la Russie. Le directeur du tournoi de la finale de la Coupe Davis, Albert Costa, pense qu’ils sont parmi les favoris pour aller jusqu’au bout, avec le Canada, la France, l’Australie, l’Italie et les États-Unis.

Gardant le meilleur pour la fin, Costa a hâte de voir l’action du groupe F qui réunit l’Allemagne, l’Autriche et la Serbie, avec des rencontres passionnantes prêtes à faire rage si Novak Djokovic, Dominic Thiem et Alexander Zverev apparaissent à Madrid à la fin de la saison.

“L’Espagne affronte à nouveau la Russie; ce sont deux des plus grandes nations de tennis avec des joueurs exceptionnels. Il sera difficile d’atteindre le sommet là-bas; l’Équateur ressemble à un étranger mais ils essaieront également de faire bonne impression, gagnant un énorme coup de pouce après avoir atteint la finale. .

Pour moi, les finalistes de l’an dernier, le Canada est le favori dans le groupe B, devant la Suède qui a aussi une équipe très compacte. Le groupe C est également fascinant. La France et la Grande-Bretagne ont toutes deux d’excellentes équipes. La République tchèque est là pour lutter contre eux mais je pense que la France finira vainqueur du groupe.

L’Australie est la favorite du Groupe D mais nous ne pouvons pas exclure la Croatie, connaissant leur record de Coupe Davis et leurs joueurs de grande qualité. L’Italie et les États-Unis devraient se battre pour la première place du groupe E, la Colombie essayant de les étourdir et de continuer la compétition.

Le groupe F est le plus difficile si tous les pays amènent leurs meilleurs joueurs; il est difficile de prédire qui se qualifiera à partir de là. C’est le groupe le plus attractif et nous verrons des matchs spectaculaires avec Novak Djokovic, Alexander Zverev et Dominic Thiem s’ils se présentent tous à Madrid. ”