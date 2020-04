Avec qui aimeriez-vous passer le verrouillage?

Si vous deviez choisir quatre joueurs de tennis pour passer le verrouillage en cours avec qui choisiriez-vous parmi Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray, Serena Williams, Simona Halep, Garbine Muguruza, Maria Sharapova, Grigor Dimitrov, David Goffin, Nick Kyrgios, Daniil Medvedev, John Isner, Madison Keys, Svetlana Kuznetsova, Victoria Azarenka, Jelena Jankovic, Vera Zvonareva, Lindsay Davenport, Lleyton Hewitt et Andre Agassi? le Western & Southern Open – qui devrait être joué du 15 au 23 août 2020 – a posé cette drôle de question, en la tournant à ses utilisateurs sur Twitter. Cependant, il y a une règle dans cette quête amusante: vous pouvez choisir les quatre finalistes parmi six éditions de tournois: 2019, 2017, 2015, 2013, 2011 et 2004.

En 2019, il y avait Medvedev, Goffin, Key et Kuznetsova. En 2017, Dimitrov, Kyrgios, Muguruza et Halep. En 2015, Federer, Djokovic, Serena Williams et Halep. En 2013, Nadal, Isner, Azarenka et Serena. En 2011, Murray, Djokovic, Sharapova et Jankovic.

En 2004, Agassi, Hewitt, Davenport et Zvonareva. Si vous aviez la possibilité de choisir quatre compagnons pour la quarantaine, qui choisiriez-vous parmi les six options proposées par le Cincinnati Masters 1000? La pandémie mondiale de COVID-19 impose des restrictions à tout le monde: nous devons tous rester à la maison, et les joueurs de tennis ne font pas exception.

C’est l’une des nombreuses initiatives ludiques que les associations, tournois et joueurs de tennis promeuvent de nos jours sans tennis (la suspension, pour l’instant, est jusqu’au 13 juillet), comme l’ATP et la WTA Tennis United, ou les défis proposés par Roger Federer et Andy Murray, en espérant que nous pourrions revoir nos héros sur le court, bientôt.