Avec Roger Federer, vous avez l’impression d’être avec un junior sur le court

L’entraîneur Severin Luthi a noté que l’objectif principal était de ramener Roger Federer à 100% en bonne santé, car il est positivement surpris de voir l’ancien numéro 1 mondial toujours aussi excité par le match. Federer, qui fêtera ses 39 ans en août prochain, a subi une arthroscopie du genou début février – peu de temps après avoir perdu à l’Open d’Australie et joué un match de charité contre le numéro un mondial.

2 Rafael Nadal en Afrique du Sud. « La première priorité est que Roger retrouve 100% de sa santé, ce qui est bien, c’est qu’avec Roger, vous avez toujours l’impression d’être sur le terrain avec un junior et non avec un joueur qui est plutôt à la fin de sa carrière, ce sont parfaits les conditions sur lesquelles nous nous concentrons la saison prochaine « , a déclaré Luthi à SRF Sport, cité par Camerlengo73 / 2 Twitter.

Federer, un record de 20 fois champion du Grand Chelem, a subi sa première opération majeure en 2016 – l’opération s’est avérée être un excellent choix car depuis lors, le Suisse a remporté trois titres du Grand Chelem et a prolongé sa carrière.

Federer ne jouera pas avant 2021 au moins

En février, Federer a annoncé sur Twitter: « Mon genou droit me dérange depuis un petit moment.

J’espérais que ça disparaîtrait, mais après un examen et une discussion avec mon équipe, j’ai décidé de me faire opérer arthroscopique en Suisse hier. Après la procédure, les médecins ont confirmé que c’était la bonne chose à faire et sont très confiants d’une guérison complète.

«En conséquence, je devrai malheureusement manquer Dubaï, Indian Wells, Bogota, Miami et l’Open de France. Je suis reconnaissant du soutien de tous. J’ai hâte de revenir jouer bientôt, à bientôt sur l’herbe! « Mais malheureusement pour le Suisse, la reprise ne s’est pas déroulée comme prévu et le mois dernier, il a annoncé: » J’espère que vous restez en sécurité et en bonne santé.

«Il y a quelques semaines, ayant subi un revers lors de ma rééducation initiale, j’ai dû subir une arthroscopie rapide supplémentaire sur mon genou droit. Maintenant, tout comme je l’ai fait avant la saison 2017, je prévois de prendre le temps nécessaire pour être 100% prêt à jouer à mon plus haut niveau.

« Mes fans et la tournée me manqueront beaucoup, mais je serai ravi de revoir tout le monde en tournée au début de la saison 2021. » Federer espère être prêt pour 2021 et attaquer le Grand Chelem.