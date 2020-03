Avec une grande tristesse, nous sommes confrontés à ces circonstances exceptionnelles

Les organisateurs du Monte Carlo Masters ont officiellement annoncé l’annulation de l’événement de cette année, qui devait se tenir du 12 au 19 avril. Jeudi, l’ATP a annoncé une suspension de six semaines de la tournée professionnelle masculine en raison de l’épidémie de coronavirus.

“Les Masters de Monte-Carlo suivent désormais de près les conseils des autorités mais se sentent également” tristes “car le tournoi a dû être annulé”, a indiqué le tournoi dans un communiqué. “La Direction du Rolex Monte-Carlo Masters regrette de devoir vous informer de l’annulation du Tournoi.

Suite aux directives des autorités monégasques et françaises, administratives et sportives, notamment l’interdiction des rassemblements de plus de 1000 personnes, ainsi que la récente annonce du président Macron affirmant entre autres que ce n’est que le début et que le gouvernement français annoncera des mesures pour restreindre au maximum tous les rassemblements, et également renforcée par la décision de l’ATP d’annuler tous les tournois au cours des six prochaines semaines, il est devenu clair que l’annulation de notre événement est la seule option pour assurer la sécurité et le bien-être de la les joueurs, les spectateurs et le personnel, en raison de la propagation et de la menace de la pandémie de Covid-19.

“C’est avec une grande tristesse que nous sommes confrontés à ces circonstances exceptionnelles.” Mais les organisateurs du Monte Carlo Masters espèrent que tout reviendra à la normale l’année prochaine car ils ont déclaré: “Nous nous réjouissons de vous accueillir du 10 au 18 avril 2021!”