Avertissement à Rafael Nadal! Andy Murray bat Wozniacki à l’entraînement avant l’Open de Madrid

Andy Murray a augmenté son niveau de confiance avant l’Open virtuel de Madrid, où il partage le même groupe avec Rafael Nadal, après avoir remporté un match amical contre Caroline Wozniacki, un autre joueur qui a rejoint le tournoi innovant.

Murray a remporté l’entraînement sans perdre son service, nous pouvons donc dire qu’il est de bons amis avec le contrôleur PS4. Malheureusement pour Benoit Paire, le premier adversaire d’Andy dans le tournoi virtuel organisé par Mutua Madrid, c’est une mauvaise nouvelle.

Cependant, Caroline Wozniacki n’était pas trop mal non plus car elle a réussi à terminer le match avec un premier service élevé en pourcentage – 88%. Cela se produit rarement dans une rencontre réelle. Néanmoins, Murray n’a eu aucune erreur non forcée et a concrétisé 2 de ses 3 chances de breakpoint.

“Elle a fait de son mieux et a joué de bonnes choses, mais elle n’était pas assez au plus haut niveau”, a déclaré Murray sur Instagram après le match. Wozniacki aura 2 matchs lundi, rencontrant d’abord Kristina Mladenovic et, plus tard, Bianca Andreescu, donc cette pratique n’aurait pu que faire du bien à ses compétences de jeu.

Outre Mladenovic et Andreescu, l’ancien numéro un mondial danois devra verrouiller les cornes avec Madison Keys dans les jours à venir. Andy Murray partage le même groupe avec Rafael Nadal, Benoit Paire et Denis Shapovalov. «Il y a un groupe très compétitif dans le tirage au sort masculin …

J’ai hâte de voir qui va progresser dans le Groupe 1 et j’ai hâte que le tournoi débute lundi », a déclaré Gerard Tsobanian, PDG et président de Mutua Madrid Open.