Avertissement à Roger Federer, Novak Djokovic et Rafael Nadal: «Je peux battre n’importe qui»

Tennys Sandgren, qui a devancé le numéro huit mondial Matteo Berrettini au deuxième tour de l’Open d’Australie, a fait une déclaration audacieuse qui devrait inquiéter des joueurs comme Rafael Nadal, Novak Djokovic et, en particulier, Roger Federer.

Pourquoi surtout pour Federer? Parce que Sandgren fait partie du tirage au sort de la légende suisse. “Si je joue bien, je peux battre n’importe qui. Je ressens ça. Il semble que si je prends quelques semaines de congé, j’essaie du mieux que je peux – jouer un tournoi ou deux puis jouer un événement plus important comme celui-ci – alors je semble pouvoir jouer correctement », a déclaré Sandgren lors de la conférence d’après-match.

La victoire contre Berrettini était la quatrième victoire de Sandgren contre les 10 meilleurs joueurs. Lors de l’Open d’Australie 2018, il a bouleversé Stan Wawrinka et Dominic Thiem avant de s’incliner devant Hyeon Chung en quart de finale, et lors du Wimbledon 2019, il a battu Fabio Fognini au troisième tour avant de tomber dans un match serré contre un frappeur lourd. Sam Querrey.

“C’est une des dix meilleures victoires en Chelem, donc je dirais que c’est sûr là-haut. Je ne sais pas où cela se trouve dans la liste des victoires, mais assez élevé ». l’Américain a dit de son triomphe au deuxième tour AO.

En plus de cela, Tennys Sandgren a admis qu’il aime jouer au Grand Chelem et c’est peut-être pour cela qu’il réussit mieux pendant eux. «Je sentais que j’avais bien joué par à-coups l’an dernier. J’ai passé de bonnes semaines au Slams. J’aime beaucoup ces tournois… Parfois, vous pouvez vous perdre un peu lorsque vous jouez 30 ou 35 semaines par an.

Je sens que mon jeu se met en place ces dernières semaines ». Fit remarquer Sandgren. Même si Sandgren a remporté d’importantes victoires dans son histoire sur le circuit ATP, il est difficile de penser qu’il peut poser des problèmes à des joueurs comme Roger Federer, Rafael Nadal ou Novak Djokovic.

Après tout, Sandgren n’a remporté qu’un seul titre ATP au cours de sa carrière: l’Open d’Auckland 2019. De plus, l’Américain de 28 ans doit passer deux adversaires de plus avant de rencontrer Roger Federer, étant donné que le Suisse continue sa forme exceptionnelle.

Son tout prochain adversaire est Sam Querrey, le compatriote qui lui a donné du fil à retordre lors du dernier Wimbledon. «C’était difficile, donc ce sera amusant de revenir avec lui. Le match a été difficile, mais j’ai bien aimé jouer et j’ai l’impression que nos jeux correspondent.

Intéressant, c’est un gros frappeur, je me défends plutôt bien et je vais devoir garder mon service comme je l’ai fait parfois aujourd’hui ». Sandgren a parlé de son futur adversaire.