“Avez-vous vu la vidéo de Tsitsipas?” – Stan Wawrinka et Benoit Paire Troll Stefanos Tsitsipas en visioconférence

Les meilleures stars du tennis se gardent en sécurité tout en restant à la maison en raison de la pandémie de coronavirus. De plus, ils sont également très actifs sur les réseaux sociaux, offrant à leurs fans des moments de divertissement. L’ancien n ° 3 mondial Stan Wawrinka a également été relativement actif sur la plate-forme de médias sociaux.

Wawrinka est connu pour son sens de l’humour plein d’esprit et la star suisse démontre son côté drôle sur les sites de réseautage social. Il essaie tous les cours possibles pour rester engagé pendant la période d’auto-isolement. Au cours des derniers jours, Wawrinka a été mise en ligne plusieurs fois sur Instagram. Stan a eu quelques conversations amusantes avec son ami Benoit Paire lors de ces sessions en direct.

Stan Wawrinka et Benoit Paire se moquaient de Stefanos Tsitsipas

Lors de leur première session en direct sur Instagram lundi, Wawrinka et Paire ont tiré la jambe de Tsitsipas lorsqu’il leur a demandé de lui enseigner la langue française. Il semble que les deux aient décidé d’aller derrière Tsitsipas alors qu’ils se moquaient une fois de plus de la star grecque dans leur dernière conversation.

Récemment, Stefanos Tsitsipas a mis en ligne un flux de 31 minutes de vlog de conscience sur sa chaîne YouTube. Le joueur de 21 ans a diffusé la vidéo sans sa famille mais avec une bouteille de Corona à table.

Vêtu d’une veste jaune, Tsitsipas a également admis avoir “perdu la raison” dans la vidéo bizarre. Par conséquent, Wawrinka a soulevé le sujet de sa vidéo lors de sa conversation avec Paire avant que les deux ne se moquent de lui.

«Avez-vous vu la vidéo de Tsitsipas, dans sa veste jaune? Il a décidé de se mettre en quarantaine loin de sa famille », a déclaré Stan.

Plus tôt, Tsitsipas avait blessé son père en frappant accidentellement son père avec sa raquette lors de la Coupe ATP 2020. Paire a rappelé cet incident en passant un commentaire plein d’esprit sur la star de nouvelle génération.

“C’est bien, étant donné qu’il a tendance à les frapper avec sa raquette”, a répondu le Français.

L’histoire de ‘Stefanos vs. the French’ ne sera jamais pas WEIRD https://t.co/dPFlvSMpIl pic.twitter.com/RIEIniDthx

– Oleg S. (@ AnnaK_4ever) 27 mars 2020

Wawrinka et Paire sont également connus pour être de bons amis pendant la tournée et restent connectés même pendant l’arrêt du tennis. Nous espérons que les deux continueront de nous divertir pendant l’auto-quarantaine. D’un autre côté, Tsitsipas ne prendra certainement pas ces blagues au sérieux et tentera de faire un retour contre le duo Wawrinka-Paire.

Varun Khanna

Diplômé MBA Tech | Passionné de sport | Écrivain par passion