AVIS: Dominic Thiem n’a rien compris à la proposition des Big 3

Hier, dimanche, quelques mots de Dominic Thiem Ils ont fait grand bruit en raison de l’arrière-plan de l’idée qu’il défendait. L’Autrichien est totalement opposé à la proposition lancée par Novak Djokovic, Raphael Nadal y Roger Federer à leurs collègues du Top 100, où les trois prévoyaient de récolter une somme d’argent importante qui irait aux joueurs entre les positions 250 et 700 du classement mondial. Sans être obligatoire, les 5 meilleurs membres comme lui ont été invités à faire un don de 30 000 $ pour ces joueurs, ce qui a été rejeté par Thiem.

“Aucun des joueurs de bas rang ne se bat pour leur vie. J’ai vu de nombreux cas de joueurs du circuit ITF qui ne s’engagent pas à 100% dans ce sport. Beaucoup se comportent de manière non professionnelle, je ne comprends pas pourquoi nous devrions leur donner notre argent (…) Il n’y a pas de profession dans ce monde qui vous garantisse de gros revenus dans les premières années de votre carrière. Ceux d’entre nous au sommet du classement se sont battus pour atteindre le sommet “, a déclaré Dominic. Il faut dire que l’Autrichien est absolument libre de faire ce qu’il veut avec son argent et que personne ne l’oblige à donner quoi que ce soit puisque la proposition des Big 3 est tout à fait volontaire pour soutenir qui il veut, mais l’argument pour lequel il refuse de participer il n’est pris en charge nulle part.

Il faut commencer par dire que la redistribution des prix dans le circuit a besoin d’un remodelage depuis des années. Ce n’est pas nouveau que l’ITF ait complètement négligé le circuit ITF et que l’ATP ne se tourne toujours pas à 100% vers le circuit Challenger, malgré le fait qu’au cours des deux dernières années, ils aient essayé de faire les choses, sans succès. L’inégalité dans le monde du tennis est énorme et au fil des ans, elle s’est aggravée, car la vache grossit du mauvais côté, augmentant l’écart entre le Top 10, 20 et le reste du monde. Il est surprenant que dans un sport comme le tennis, seulement 100 personnes dans le monde puissent vivre de leur travail, quelque chose d’incompréhensible.

Pour cette raison, dans une situation aussi extrême que celle que nous connaissons tous en raison du Coronavirus, les principaux responsables de l’entretien du tennis doivent être les organes directeurs, ITF, ATP et WTA, et ce plan d’aide est venu d’eux. Je parlais avant, qu’ils distribueront 10 000 $ à chaque joueur jusqu’au Top 400, quelque chose avec lequel prêter une petite main, au moins. La proposition des Big 3 est un clin d’œil de sa part au reste des joueurs qui ont du mal dans un sport aussi inégal que le tennis, sachant que la distribution des prix n’est pas équitable et reste la première étape possible de sorte que quelque chose change à l’avenir.

Thiem a le droit de vouloir contribuer ou non à cette proposition, mais il manque totalement le point dans ses arguments. Garantit qu’aucun des joueurs de tennis ci-dessous ne se bat pour leur vie. Que beaucoup ne s’engagent pas à 100% dans ce sport, qu’ils ne se comportent pas professionnellement ou que s’ils sont au top c’est parce qu’ils y ont travaillé. Sans entrer dans la question de savoir s’il doit participer ou non, je le répète, c’est son truc, le bien de Dom doit comprendre que c’est un sport mondial et que pour avoir du succès demain, il est si important qu’en finale de A Slam, deux grands joueurs de tennis montrent que par le bas, le système fonctionne.

En d’autres termes, imaginez qu’en cinq ans, en raison de la mauvaise distribution des prix et des conséquences du Coronavirus, tous les joueurs de tennis en dessous du Top 200 décident de quitter le tennis. De cette façon, le tennis n’existerait pas. Sans base, c’est un sport destiné à disparaître. Ce n’est pas la même chose d’être numéro 1 dans un classement de 2000 joueurs que d’être dans un classement de 199. Thiem doit comprendre qu’aujourd’hui, il est possible qu’en position 560 il y ait un garçon de 15 ans qui pourrait être un futur champion des tournois majeurs qui n’ont pas d’aide et que cette crise pourrait mettre fin à leur carrière.

Et c’est que même si tout était juste et dans le monde du tennis même le joueur de tennis placé en position 600 du classement pouvait gagner sa vie avec sa profession, si tout le monde donnait son maximum, il y aurait toujours un numéro 1, un numéro 5 et un numéro 400 dans la classification, il n’y a donc aucun intérêt dans cet argument que ceux qui sont au sommet sont parce qu’ils ont travaillé plus dur. Thiem ne connaît peut-être pas les centaines d’histoires de joueurs mangeant de la pâte de tomate chaque jour pour continuer à survivre, participant à 100 matchs par an sur le circuit ITF pour gagner seulement 90 000 $, quelque chose qu’un top reçoit pour avoir perdu lors d’un deuxième tour de A Slam, ils ne savent peut-être pas que ces personnes n’ont pas accès à des soins médicaux et que leurs familles dépendent du peu de revenus et de survie et de plus que de mauvais moments.

Au-delà de vouloir reconsidérer Thiem pour aider cette proposition, ce que tous les membres de ce sport devraient faire, c’est lutter pour réparer le système. Parce que le problème est avec ceux qui pensent comme Dominique. Sans base, sans joueurs, ce sport est voué à l’échec à l’avenir. Je le répéterai mille fois si nécessaire, mais tôt ou tard, les agences doivent résoudre le problème des circuits inférieurs afin que les enfants et leurs familles trouvent attrayant de choisir le tennis plutôt que les autres sports. Sinon, cela finira par être un terrain pour seulement quelques-uns dans un sport qui sera si ennuyeux que personne ne sera intéressé. Thiem n’a rien compris à la proposition de Djokovic, Federer et Nadal. Il ne s’agit pas de donner de l’argent au hasard, mais de prendre soin du sport sur lequel tout le monde vit.

