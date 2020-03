AVIS: Et qui nous rend le temps perdu par le Coronavirus?

Depuis que la nouvelle de la pause d’au moins six semaines sur le circuit ATP a sauté, les fans ont beaucoup douté de ce qui va arriver à ces tournois qui ne seront pas jouables en raison de la Coronavirus. Ils perdront pratiquement les mois de mars et avril, avec trois Masters 1000 touchés (Indian Wells, Miami et Montecarlo), ainsi qu’un ATP 500 comme Barcelone et d’autres ATP 250. Les joueurs de tennis qui ont obtenu le plus de points dans ces tournois seraient ainsi fortement affectés au niveau du classement puisque le système fonctionne de telle manière qu’ils restent les points des 52 dernières semaines, faisant ainsi disparaître les points atteints en 2019 sans même pouvoir les défendre.

La déclaration publiée hier par l’ATP, explique dans l’un de ses points que l’organisation se réunira dans les semaines à venir pour déterminer ce qu’ils font avec les points de classement depuis, car ce n’est pas une petite pause (même ces six semaines pourraient être plusieurs de plus) , il y a un écart important dans la saison et qui entraînerait une baisse retentissante du classement des joueurs importants. La rumeur dit qu’ils pourraient geler les points 2019 dans ces tournois qui ne sont pas joués et les endurer jusqu’en 2021, bien que ce soit encore une possibilité de plusieurs.

Je pense personnellement que ce serait une bonne idée de geler les points 2019 puisque tout disparaît de mars et avril serait un grand inconvénient pour ceux qui ont bien fait dans ces tournois car ils n’auront pas la possibilité de défendre ce qu’ils ont fait la saison dernière. Dans la situation où le circuit est actuellement, c’est le plus juste. Lorsque vous pourrez rejouer, laissez tout revenir à la normale.

Pourtant, personne ne peut nous rendre temps perdu. Parce que personne ne pourra nous ramener les tournois d’Indian Wells, Miami et Monte Carlo qui ne peuvent pas être joués cette année. A l’époque de Nadal et Djokovic en tant que joueurs, se battant pour ajouter plus de titres, personne ne peut nous le rendre. Le fait que Roland Garros ne puisse pas être joué signifierait un sérieux revers dans les aspirations de Nadal à défier le GOAT. À moins que la date ne soit modifiée sur le calendrier, Rafa serait fatal de ne pas pouvoir ajouter un titre de plus dans son fétiche Grand Chelem. Une opportunité en or qu’il perdrait dans la course pour être le meilleur de l’histoire. Pour le bien de tous et pour reprendre une vie normale, j’espère que cette question du coronavirus sera résolue dès que possible.

