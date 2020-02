AVIS – La presse espagnole et Carlos Alcaraz, même erreur

Hier soir, Carlos Alcaraz, avec seulement 16 ans, il a remporté sa première victoire dans un tournoi ATP en battant Albert Ramos à Rio de Janeiro. Des titres tels que “Alcaraz suit les traces de Nadal” ou “Alcaraz suit les traces de Nadal” pourraient être lus dans la presse ce matin et l’un d’entre eux, qui s’attendait déjà à quelque chose comme ça, ne peut que regretter que dans la presse, nous continuions à répéter le Toujours les mêmes erreurs.

Parce que vous n’avez pas besoin de remonter loin dans le temps quand un garçon de 13-14 ans nommé Espagne a été élevé aux autels Carlos Boluda, auquel ils ont apposé le label “Nouveau Nadal”, C’était une dalle de tant de poids qui lui a été mise qu’il a fini par charger sa carrière. À un si jeune âge, quand on n’a aucune idée de ce qu’implique la pression et comment la gérer, de tels commentaires peuvent faire beaucoup de dégâts. Mais non seulement avec Carlos, au cours des deux dernières années, c’est arrivé avec Paula Badosa, qu’ils ont comparé à Sharapova, et Nicola Kuhn, pour lequel il suffit de rechercher sur Google ‘Nicola Kuhn relay Nadal’ pour voir la quantité d’articles sur le sujet à côté de Davidovich.

N’apprend-on pas des erreurs? Pourquoi sommes-nous toujours attachés à la même chose? Il n’est pas nécessaire de marquer quelqu’un. Il n’y en aura pas d’autre comme Rafa Nadal. C’est impossible. Chaque personne a un chemin différent. Et si tel est le cas, quel est le besoin de comparer quiconque avec Nadal lorsqu’un nouveau jeune joueur de tennis sort en Espagne? Je comprends que dans notre pays, nous avons hâte d’avoir un nouveau joueur de tennis qui puisse venir chercher le témoin, mais cela va à l’encontre de nous. Si on ne s’occupe pas de ce qu’on a, un jour on n’aura rien.

J’ai eu l’occasion de parler à plusieurs reprises avec Boluda lui-même et les entraîneurs de carrières en Espagne et ils m’ont tous parlé des dommages que ces mots font aux enfants. Parce qu’ils se voient dans la presse et croient qu’ils ont tout fait et ce n’est pas le cas, en plus du fardeau qu’ils sont créés avec les attentes et la frustration qu’ils souffrent de ne pas pouvoir y répondre. La partie qui me rassure dans le cas d’Alcaraz est qu’il faut Juan Carlos Ferrero, qu’il saura très bien ce que c’est que de gérer la pression venant d’en bas, et que derrière il a le soutien d’IMG, qui a mené la carrière de nombreux jeunes. J’espère juste qu’il obtiendra un résumé de ce que la presse dit de lui. Pour ce qu’il faut lire, il vaut parfois mieux ne rien lire.

Je comprends que ce n’est pas un cas qui ne se produit qu’en Espagne. Dans d’autres pays, c’est exactement la même chose. Le problème est que vous ne pensez qu’au moment présent. En parlant d’un grand joueur de tennis célèbre parce que cela “vend” l’information maintenant, mais personne ne se soucie de prendre soin de cet atout qui vous permettra de continuer à en parler plus de fois à l’avenir.

Et que personne ne soit trompé. Le succès n’est pas seulement d’être numéro 1 ou de gagner un Grand Chelem. Ou 10, ou 20. Dans un sport aussi difficile que le tennis, où seulement 120 personnes à travers le monde en vivent, atteindre un quart de finale ou être numéro 25 au classement est également une réussite. Par conséquent, soyez le jeune joueur de tennis et quel que soit son nom et ayez le drapeau qu’il a, il ne pourra suivre les traces de personne, car c’est impossible. Chacun aura son chemin et chacun trouvera le succès partout où il le pourra et aura le même mérite même si on ne se retrouve pas dans les livres d’histoire du tennis.

