AVIS – Les paroles du père de Djokovic n’aident pas son fils

Je comprends en partie les mots de Srdjan. Les Serbes sont des gens très intenses qui montrent leurs émotions de manière très énergique (il suffit de voir le bruit que forment leurs fans) et le père de Novak Djokovic Il a voulu exprimer ce qu’il considère comme une injustice et est qu’il ne comprend pas pourquoi Nole continue de s’opposer à lui malgré son combat pour être le meilleur de l’histoire et que la différence de traitement concernant Federer et Nadal être si grand Ses paroles sont celles d’un père qui veut défendre son fils et seraient signées par n’importe lequel d’entre nous si c’était notre fils qui était à sa place.

Il y a déjà de nombreux partis dans lesquels Djokovic s’est présenté contre ses rivaux. L’endroit n’avait pas d’importance. New York, Melbourne, Madrid, Londres … peut-être seulement à Paris ou Rome a reçu un peu plus d’affection, mais cela reste une différence brutale et pas seulement quand il joue contre Rafa ou Roger mais contre Thiem en Australie, la plupart des le gradin est allé avec l’Autrichien, ce qui a rendu furieux Srdjan, ce qui n’a pas été coupé lorsqu’il a exprimé ce qu’il a ressenti dans une interview.

“C’est incroyable ce qui s’est passé en finale de l’Open d’Australie. Sept fois finaliste là-bas, sur une piste où il n’a jamais perdu de finale et où les gens ont applaudi l’Autrichien. C’est irrespectueux. J’ai toujours pensé que le tennis est un sport de riche et il semble déranger de voir qu’un joueur de tennis de la pauvre Serbie est le meilleur du monde depuis plus de 10 ans d’affilée. Il ne fait aucun doute que mon fils est le meilleur de tous les temps “, a commenté le père de Nole, qui a également il a commencé à prédire ce qui se passerait en 2020. “Je suis sûr qu’il gagnera tous les tournois du Grand Chelem cette année et qu’il égalera Federer, il le battra dans les semaines en tant que numéro 1 et il remportera la médaille d’or olympique.”

Comme je l’ai dit, les paroles de Srdjan sont parfaitement compréhensibles à partir du prisme paternel. Pour lui, son fils sera (ou est déjà) le meilleur de l’histoire et bien qu’un autre ait de meilleurs chiffres, rien ne peut changer d’avis. De la même manière, chacun de nous a une pensée différente car le débat du GOAT dans n’importe quel sport, prend des questions subjectives et il est impossible de ne pas se laisser guider par les sentiments. De cette façon, il n’y aura jamais d’argument solide pour dire que tel ou tel est le meilleur.

Là où je pense que le père de Djokovic patine un peu, c’est sur la question de la nationalité. Je pense que le fait que Federer ou Nadal ait autant de soutien n’a rien à voir avec son drapeau, mais avec d’autres questions subjectives qui vont au-delà du pays ou de la nationalité. Roger et Rafa sont arrivés à un moment très important du tennis, lorsque beaucoup sont devenus orphelins après la marche d’Agassi et de Sampras. Ils ont repris le témoin et ont joué dans la rivalité la plus intense de l’histoire de ce sport et qui mènera sûrement un jour au grand écran. L’irruption de Nole était en quelque sorte considérée comme un «anti-héros» et les fans des Suisses et des Espagnols se sont joints, en partie, pour attiser Nole.

Mais c’est toujours l’opinion du peuple. Même si Djokovic ne reçoit pas le soutien des tribunes, il ne reçoit pas d’insultes ou de chansons comme ils le font dans d’autres sports comme le football. Il a simplement une position contre lui et même si ce n’est pas quelque chose de bien digéré, c’est quand même une situation qui lui permet de se battre pour être meilleur et qui l’a fait grandir. Parce que si cela arrive à une autre personne, cela s’effondrera probablement, mais quelqu’un comme Novak, l’a toujours utilisé en sa faveur pour motiver davantage et lutter pour la victoire. Peut-être, qui sait, Djokovic n’aurait pas gagné autant qu’il a gagné s’il n’avait pas eu cette particularité dans sa carrière.

Quoi que Nole fasse, cela ne changera pas. Et il est important que son père comprenne le plus tôt possible que Federer et Nadal continueront de recevoir la plus grande affection du public et que contrairement à ce qu’il cherche, ces mots n’aideront pas son fils car cela rendra les gens encore plus tyranniques. . Des mots comme celui-ci ne sortent pas du cercle de Roger et Rafa et peut-être devrait-il y regarder plus, au lieu de fouiner dans les tribunes des différents pays parce que, aussi laid qu’ils applaudissent contre lui, c’est toujours quelque chose qu’il ne sait pas Vous pouvez changer beaucoup moins avec des phrases comme celles que vous avez dites.

Nadal a même reçu les huées des tribunes de Roland Garros, malgré sa victoire depuis tant d’années mais il n’a jamais eu un mot de reproche mais bien au contraire, il remercie chaque année le public. L’année où Rafa y remporta sa dixième Coupe des Mousquetaires, la situation changea et les huées devinrent des applaudissements. Et c’est comme ça, qui un jour vous hue, l’autre vous applaudit et personne ne vous explique pourquoi. Ça arrive juste. Certes, Novak aura la reconnaissance qu’il mérite le jour de sa retraite, je n’en doute pas.

