AVIS – Novak Djokovic comme exemple pour la prochaine génération

“Quand vous êtes jeune, vous voulez tout de suite”, disent les mots de Novak Djokovic il y a quelques semaines quand il a accepté la finale de l’Open d’Australie. Là, au pied de la piste à la Rod Laver Arena et interviewé par Jim Courier, le Serbe a offert une leçon entière aux plus jeunes joueurs qui ont récemment fait leur apparition sur le circuit masculin sans pouvoir maintenir la stabilité tout au long de la saison. et incapable de vaincre les membres des Trois Grands lors d’une finale du Grand Chelem.

Parce que personne n’est meilleur que lui pour enseigner à ces gars la voie à suivre. Nole a gagné en Australie en 2008 et a été présenté comme une alternative au duopole formé par Federer et Nadal, qui à l’époque a presque tout gagné, mais les attentes qui ont été créées autour de lui à la suite de ce titre lui ont fait subir une pression supplémentaire. qui a ajouté à son immaturité et à son manque d’expérience, l’a amené à passer trois années compliquées dans sa carrière, quelque chose de similaire à ce que les joueurs de tennis peuvent vivre comme Alexander Zverev, Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas ou Daniil Medvedev.

“Quand j’étais jeune, une des choses dont j’avais le plus besoin était la patience. À certains moments, je voulais des choses trop rapidement et j’étais frustré par certaines choses mais c’est ce qui vous fait apprendre”, a déclaré Djokovic ce soir-là. “Roger et Rafa ont fait une différence significative dans mon esprit pour comprendre mon propre jeu et ce dont j’avais besoin pour pouvoir les battre. Je me souviens quand j’ai gagné en Australie 2008, après cela j’ai passé environ trois années très difficiles parce qu’à chaque fois que j’atteignais les demi-finales ou la finale d’un Slam et j’ai affronté l’un des deux, j’ai perdu. J’ai eu beaucoup de temps pour réfléchir, croire et travailler pour perfectionner mon jeu et les défier dans les grandes rondes “, a-t-il ajouté.

Cela vous semble-t-il quelque chose? Mi-2020, avec un Federer à peine six mois après ses 39 ans, Djokovic sur le point d’avoir 33 ans et Nadal 34, les jeunes continuent de tomber devant eux et de rester à quelques pas de l’objectif de gagner un Slam. Alors que dans le circuit féminin, nous avons 11 vainqueurs du Grand Chelem qui sont nés après septembre 1988, chez les hommes, il n’y a personne avec 31 ans ou moins qui sait ce que c’est que de gagner un majeur. Une chose, au moins, effrayante. Le plus jeune est Marin Cilic, qui a 31 ans et 4 mois.

L’irruption de Zverev en 2017 a suggéré que l’Allemand pourrait peut-être être le premier jeune homme depuis de nombreuses années à remporter un chelem, mais celui de Hambourg s’est réuni dans les tournois Masters 1000, élevant plusieurs d’entre eux et montrant un grand niveau en jouant le meilleur de trois sets, mais il est difficile pour lui de se produire dans les grands et seulement en Australie cette année, il a réussi à passer en demi-finale. Son plus gros problème est, peut-être, l’aspect mental, laissant très facile dans ces longs matchs.

Tsitsipas, quant à lui, a connu une excellente année 2019 qui a culminé en remportant le tournoi des Masters à Londres, mais son début en 2020 a été assez décevant avec seulement trois victoires en sept matchs. Un autre qui a montré un ralentissement important concernant le niveau par lequel il a étonné tout le monde est Daniil Medvedev, qui, après son été spectaculaire de 2019, n’a pas répondu aux attentes attendues de lui et cette semaine à Rotterdam, nous l’avons vu tomber au premier tour. , ressemblant à un joueur de tennis totalement différent.

Comme cela est arrivé à Djokovic, car il y a des références si importantes dans le circuit masculin, cela crée une pression supplémentaire sur les jeunes qui les empêche de travailler correctement. Contrairement à la femme, où n’importe quelle fille pense qu’elle peut battre le sommet, parmi les hommes, ils savent que pour gagner un Grand Chelem, vous devez faire un effort brutal, gagner au moins deux membres des Big Three, dans l’un des plus grands défis qui peuvent Existe dans ce sport.

Nole a parlé de patience et de beaucoup de travail sur et hors piste. Le problème que ces garçons ont, c’est que les marques commencent à se battre pour eux et que leur compte bancaire commence à grandir et à grandir et chez quelqu’un si jeune, il est normal que cela devienne un indice. De plus, la presse les désigne comme favoris dans les grands tournois et cela ajoute beaucoup de pression. De “j’arrive sans rien perdre” à “me demander de gagner”, il y a une différence brutale et pour quelqu’un qui n’a pas d’expérience, cela peut être un problème mental. Et, aussi, que voir les BIg Three gagner tout le temps, cela leur fait croire qu’ils sont invincibles et parfois, le respect même que vous avez pour l’adversaire devant vous vous rend pire que vous.

On a dit que 2020 serait l’année où nous verrions enfin une Next Gen remporter un titre du Grand Chelem. C’est quelque chose que nous commentons depuis plusieurs années mais qui n’arrive toujours pas. Si ces gars-là veulent avancer, ils feront bien d’écouter ces mots de Djokovic et de les analyser avec leurs équipes respectives pour travailler sur ce qu’ils doivent faire. Comme nous l’avons dit, personne n’est meilleur que le Serbe comme exemple de dépassement. Parce que rien dans cette vie n’est impossible mais si vous ne travaillez pas, les succès ne pleuvront pas du ciel.

