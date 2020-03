AVIS – Roland Garros, la guerre est servie

Bien sûr, on ne peut pas dire que dans cette quarantaine dans laquelle nous sommes Coronavirus nous n’avons pas de chicha sur laquelle débattre dans le tennis. Hier, Roland Garros a décidé de faire cavalier seul et de reporter son tournoi jusqu’en septembre, une semaine après la fin de l’US Open. La nouvelle a surpris tout le monde et c’est que personne ne connaissait ce mouvement. Les Français, avec Guy Forget à la barre, ont pris cette décision sans consulter l’ATP, la WTA et les autres coéquipiers du Grand Chelem. La mèche s’était enflammée.

Le déluge de critiques n’a pas cessé. Pendant ce temps, il était difficile de voir une réaction positive à devoir jouer un Grand Chelem sur terre au milieu de l’automne dans une ville où le mauvais temps est constant pendant cette période (vent, froid et pluie) et venant de plusieurs semaines à jouer sur des terrains durs. , sans aucune adaptation ni tournois précédents, avec ce que cela signifie pour le physique des joueurs.

À une époque où le monde essaie de se serrer la main pour marcher ensemble, Roland Garros a décidé de lâcher prise et de faire ce qu’il voulait, ne cherchant que ses propres intérêts. Sachant que la situation mondiale due au Coronavirus n’est peut-être pas encore complètement résolue d’ici mai, ils ont vu une lacune dans le calendrier et ont décidé de s’impliquer sans consulter personne. Maintenant, le scénario que nous avons devant nous ouvre plusieurs fronts avec de nombreux doutes dans l’air. Que feront les joueurs? Et le reste des tournois qui coïncident avec le Slam parisien? Ceux qui sont blessés ne sont pas rares, bien sûr.

Autant qu’il s’agit d’un Grand Chelem, Roland Garros aurait dû avoir l’avis de l’ITF et des joueurs, surtout ces derniers. Ce n’est pas un concert, où vous organisez quelque chose et les gens vous verront parce que vous êtes le “produit”. Dans ce cas, la valeur de votre produit est produite par des joueurs de tennis. Ce sont les stars du tournoi. Si Roland Garros a été joué par Nadal, Djokovic, Thiem, Federer, Medvedev, Zverev, Tsitsipas, Bautista et le reste du Top 25, le tournoi voudra être vu par tout le monde mais s’ils l’ont joué à partir du numéro 300 du classement (avec tout le respect que je vous dois) Quel intérêt cela générerait-il?

S’il y avait un boycott par les joueurs et tout le monde refusera de le jouer, Roland Garros n’intéresserait personne. Le problème est qu’il est obligatoire d’y jouer et qu’ils devraient y aller sauf s’ils ont réclamé une blessure, mais les joueurs de tennis ne peuvent pas être traités comme des marchandises avec lesquelles ils peuvent faire ce que chaque tournoi veut. Parce que passer d’un Slam pendant deux semaines sur du ciment à, du jour au lendemain, le faire sur le terrain pendant encore deux semaines, suppose un changement très brutal des conditions qui affecte plus que beaucoup pensent le physicien des joueurs de tennis.

Ce sont des moments difficiles pour tout le monde et il y a beaucoup d’argent en jeu. En tant qu’entreprise, Roland Garros veille sur ses intérêts et c’est logique mais il est temps d’aller ensemble dans la même direction, toujours à la recherche du spectacle, pour les joueurs d’abord, en prenant soin de notre plus grand atout, et pour les fans ensuite. Il y a des gens qui laissent leurs économies sur les vols, les hôtels et les billets pour trouver une danse de dates que personne ne comprend et que quelqu’un doit aussi s’en occuper. C’est quelque chose que la Laver Cup a fait, qui a publié ce matin un communiqué dans lequel elle dit qu’ils continuent leur rendez-vous, car ils ont déjà tout vendu même si cela coïncide avec Roland Garros. Tout indique que ce ne sera pas le cas ici puisque cette décision en a provoqué plus d’un. La guerre des dates est servie.

