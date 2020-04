AVIS – Serait-il juste de déclarer 2020 complètement vierge?

L’autre jour, Gerard Tsobanian, PDG du Mutua Madrid Open, surpris par certaines déclarations dans lesquelles il a assuré qu’il serait nécessaire de s’asseoir pour proposer un délai où l’ATP et la WTA ont déclaré 2020 comme une année “vierge”. En d’autres termes, sa proposition est que du 31 décembre 2019 au 1er janvier 2021, absolument aucun tournoi ne compterait pour que la compétition reprenne la défense des points avant les tournois 2019. Cela signifierait que Novak Djokovic a dû abandonner le titre remporté au dernier Open d’Australie, ainsi que le titre de Dubaï, ou que Rafa Nadal n’aura pas le titre à Acapulco. Serait-ce vraiment possible?

Bien sûr, sa proposition est plus qu’improbable. “Nous avons tout effacé et recommencé”, a déclaré Tsobanian, mais les fans de Nole peuvent rester tranquilles car le Serbe a remporté le trophée à Melbourne avec tout le mérite et même s’ils ont décidé de ne plus jouer dans tout ce qui reste 2020 (quelque chose qui commence à se renforcer ces dernières semaines), tout ce qui a été joué en janvier et février de cette année sera pleinement valide et personne ne pourra retirer aux bureaux les titres gagnés en combattant sur la piste.

Tsobanian, je pense, propose qu’en tant que mesure pour le circuit, étant donné que le classement est basé sur les points des 52 dernières semaines, il serait ainsi beaucoup plus facile de défendre les points précédents. En fait, il ne serait pas très difficile d’ajuster les règles dans ce cas. Simplement, en 2021 il faudrait défendre les points de 2020 de janvier à mars et d’Indian Wells, défendre les points de 2019. Ce serait la décision la plus logique et la plus juste pour tout le monde et personne n’en serait lésé. Pourtant, l’ATP travaille sur différentes alternatives et ce sera à eux de décider quel système appliquer aux points.

Malgré tout cela, de nombreux débats et doutes surgissent concernant le classement. On savait déjà il y a quelques semaines que l’ATP allait geler le classement jusqu’à nouvel ordre, de sorte que le nombre de semaines en tant que numéro 1 de Novak Djokovic a également été arrêté. Il y en a plusieurs qui le jugent injuste, en se basant sur le fait qu’il n’y a pas de tennis de novembre à janvier et que ces semaines comptent pour le record mais c’est une situation totalement inhabituelle et s’il n’y avait pas de tennis de mars à janvier, ce serait presque 11 mois donnés au milieu d’une pause mondiale sans compétition.

Hier soir, mes collègues débattaient de la même chose dans le Podcast de Puntodebreak. C’est une affaire à plusieurs facettes et avec des avis pour tous les goûts et il y a aussi ceux qui se demandent ce qu’il adviendra du “Numéro 1 de la fin de saison”, autre facteur à considérer dans les records pour lesquels les membres du Big 3 se battent. Bien sûr, le problème auquel le monde est actuellement confronté est beaucoup plus important que ce qui est discuté ici, mais pour empêcher le débat de s’éterniser, ce que l’ATP et la WTA devraient faire est de fixer un délai mais de déterminer quand déclarer le reste de la saison suspendu puisque l’éventuelle danse des dates ne profite à personne et surtout nuit au spectateur qui a déjà acheté des billets, des vols et un hôtel pour juin à Paris et l’a racheté pour septembre, en pouvant tout garder à nouveau pendu s’il n’est pas possible de contester le slam parisien à ce moment-là.

