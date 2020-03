L’ancienne n ° 4 mondiale Jelena Dokic dit qu’elle veut avoir une famille avec son partenaire de longue date, Tin Bikic, dans un avenir proche, tout en parlant au magazine Good Health & Wellbeing. La star du tennis australienne à la retraite dit: “Je veux élever mes enfants très différemment de la façon dont j’ai été élevée.

Avoir une famille est définitivement dans le futur. “Dokic a changé sa vie après une retraite anticipée du tennis qui l’a fait monter en ballon à 120 kgs. Elle a depuis perdu 50 kgs et est maintenant commentatrice de tennis.” Quand vous êtes un professionnel athlète, vous êtes dans cette bulle qui n’est pas la réalité – tout est fait pour vous, de la nourriture et de l’exercice, aux voyages et à la gestion, donc retourner dans la vraie vie était très différent.

Et pour moi, j’ai pris ma retraite très soudainement à cause d’une blessure, donc ce n’était vraiment pas quelque chose que j’attendais. Je suis resté à me demander: “Que dois-je faire ensuite?” «Dans quoi je m’engage? Je n’y étais pas préparé, et c’est là que mon gain de poids a commencé. “

Dokic a culminé à la quatrième place du classement mondial en août 2002 et a remporté les épreuves du WTA Tour sur toutes les surfaces au cours de sa carrière. Aux Championnats de Wimbledon 1999, Dokic, 16 ans, a réalisé l’un des plus gros bouleversements de l’histoire du tennis, battant Martina Hingis 6–2, 6–0.

C’est la seule fois que le numéro un mondial féminin a perdu contre une qualification à Wimbledon. Dokic allait atteindre les quarts de finale de cette compétition, seulement son deuxième Grand Chelem. Sa relation avec son père et entraîneur franc-parler Damir a également été à l’origine de nombreuses controverses. Elle accusera plus tard son père de maltraitance physique et mentale dans son autobiographie 2017 Incassable.