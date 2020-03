Azarenka descend d’Indian Wells

Plus de mauvaises nouvelles pour Victoria Azarenka. Après avoir joué ce premier match officiel de la saison cette semaine (et s’incliner) à Monterrey, le Biélorusse a décidé de se retirer du tournoi Puits indiens jours avant le tirage. Les deux fois champions de l’épreuve ne seront pas présents en 2020 et confirment que leurs meilleures journées sur piste sont déjà en retard. À ce moment, nous nous contentons de la regarder jouer. Soit dit en passant, sa place dans le tournoi sera occupée par un autre vétéran, Vera Zvonareva.

La double championne Victoria Azarenka s’est retirée de # BNPPO20.

Elle sera remplacée au tableau principal par la championne 2009 Vera Zvonareva. pic.twitter.com/wMFDv3IZjW

– BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) 5 mars 2020

