Babolat RPM Blast Review – Est-ce à la hauteur du battage médiatique?

Le RPM Blast de Babolat est apparu pour la première fois en 2010 lorsque Rafael Nadal s’est présenté à Melbourne avec une nouvelle corde octogonale noire que personne n’avait jamais vue auparavant.

Bien que cela n’ait pas abouti à un titre immédiat pour l’Espagnol, il a remporté les trois prochains tournois du Grand Chelem avec son coup droit diabolique qui a aidé à construire le battage médiatique à partir de là.

Depuis lors, d’innombrables pros et jeux récréatifs ont accroché leurs raquettes avec ce co-polyester, et c’est actuellement la chaîne de choix pour des joueurs comme Dominic Thiem, Jo-Wilfried Tsonga et Fabio Fognini.

Alors, comment ça joue? Est-ce un excellent choix pour un joueur de club ou est-il exclusivement adapté aux gros frappeurs avec des raquettes plus lourdes à la recherche d’un maximum d’effets? Jetons un coup d’œil dans cette revue Babolat RPM Blast.

Spécification Babolat RPM Blast



Emballée avec les dernières technologies, cette chaîne de monofilament co-polyester haute densité offre une sensation totalement unique et une réponse puissante et ultra-rapide. La section octogonale et le revêtement en silicone réticulé permettent aux cordes de revenir rapidement à leurs positions d’origine et de mieux “mordre” la balle pour un spin maximal. Comment Babolat lance RPM Blast

Chaîne utilisée pour cet examen

Monofilament en polyester, profil octogonal.

Rigidité: 189 lbf / in ou 3,38 kgf / mm. Ceci est considéré comme rigide.

Configuration de la raquette pour les tests

Cordé à 23 kgf (environ 51 lbf) en une seule pièce

Cadre: Dunlop Force 98 Tour, 310 g non cordé, 333 g kit complet.

Notes introductives



C’est la première fois que j’essaie une corde largement utilisée sur le circuit ATP, dont pas moins que Mr Nadal. Babolat RPM Blast est considéré comme l’une des cordes les plus faciles à tourner sur le marché.

Il existe depuis environ une décennie et les rapports de test abondent, il ne s’agit donc que d’un autre point de vue personnel sur un équipement populaire, et j’espère que mes idées seront d’une certaine utilité.

Le type testé est le calibre 18 (1,20 mm), qui est la corde de tennis la plus mince que vous trouverez généralement, donc elle devrait théoriquement être un peu plus douce que les types 16 G d’autres polyesters rigides similaires que j’ai essayés.

Un avant-propos de la configuration: je l’ai enfilé sur un Dunlop Force 98 Tour, qui est un cadre moyennement lourd: 310 g, tête de 98 pouces carrés, équilibre de 31 cm non cordé et poids de rotation anormalement bas (313 g.cm2 branché) pour sa classe.

Vous trouverez quelques critiques à ce sujet sur le net et pas toutes très positives, mais je garderai cela pour un autre jour. Il était tendu avec le multifilament Dunlop Silk de stock habituel et ennuyeux à environ 23 kgf, ce qui ne faisait aucune faveur à contrôler, donc je l’ai fait couper et retendre le cadre avec RPM Blast à 23 kgf.

À quoi ça ressemble



La chaîne elle-même est très lisse. Comme c’est souvent le cas avec la plupart des polyesters façonnés, en particulier avec un nombre pair de faces, les canalisations et les croix glissent et s’enclenchent très facilement les unes contre les autres.

Les bords des cordes sont visibles mais pas beaucoup: avoir huit d’entre eux implique que les angles sont peu profonds, donc un limon ne devrait pas se plaindre du travail.

L’ensemble du kit est vraiment très méchant: une monture sombre et brillante avec des touches de formes abstraites cyan et grises avec des cordes noires brillantes est un spectacle menaçant… si seulement le gars qui le balançait était à la hauteur!

Comment Babolat RPM Blast joue



Ressentir



Whoa! RPM Blast est ferme. Quelques coups de fond vous disent immédiatement qu’il s’agit d’une chaîne robuste. L’impact est si direct et substantiel qu’il donne l’impression de frapper la balle frappée avec un maillet, avec des vibrations post-impact minimales, voire nulles, que l’on trouve sur les polyesters plus rigides.

C’est comme si tous les retours étaient concentrés où / quand il le fallait, avec juste le bon amortissement: pas trop étouffé et pas trop dur, et c’est là que je pense que les ingénieurs des matériaux de Babolat traitent (jeu de mots) un milieu très heureux. Mais permettez-moi d’être clair à ce sujet: RPM Blast n’est pas une chaîne confortable en termes absolus, mais elle est parfaitement supportable à condition qu’elle soit accrochée à un cadre solide pour la manipuler.

À cet égard, ce n’est pas si différent du Tecnifibre Black Code, mais alors que ce dernier produit un impact quelque peu silencieux et déconnecté, avec des coups décentrés ayant l’impression de frapper avec une planche de bois, RPM Blast semble plus net et plus tolérant. Une partie de cette impression est peut-être biaisée par la tension et le diamètre des cordes inférieurs, mais la tête du cadre est également plus petite, donc je pense que la comparaison tient.

Sur les coups plus lents, j’ai trouvé un côté étonnamment doux (relativement, c’est-à-dire) qui fournit juste assez de rétroaction pour rendre les coups tactiles beaucoup plus faciles que prévu. Pour une corde en polyester, c’est tout un exploit, surtout compte tenu de la fermeté de la corde sur les coups plus lourds.

Contrôle



Cela peut sembler ennuyeux, mais le contrôle fourni par RPM Blast est excellent.

Sur les coups plats, qui ne sont pas tout à fait le type de jeu pour lequel les cordes en polyester sont conçues, RPM Blast semble avoir juste le bon mélange de netteté et d’élasticité pour empocher la balle et transmettre le sens de l’endroit où elle va et, plus important encore, jusqu’où il va voyager.

J’ai été particulièrement impressionné de pouvoir défendre des balles rapides sur le tronçon qui autrement mourraient au filet. Effectivement, à ce moment-là, l’adversaire se tenait au filet juste pour tuer le point, mais je préfère ne pas trop en dire là-dessus…

Ajoutez un peu de spin (voir ci-dessous), et vous aurez presque l’impression de conduire le ballon avec une télécommande. Bien sûr, tout cela nécessite une technique appropriée: les coups faibles verront la vitesse de la balle chuter fortement à mesure que plus de spin sera ajouté.

Vous devez garder un niveau d’énergie constant élevé dans les traits (vous lirez la même déclaration que dans toute revue des cordes en polyester).

N’oubliez jamais les lois de la physique: plus le ballon est mis en rotation, plus la vitesse linéaire en est drainée. Si vous vous détendez / vous fatiguez / n’êtes pas en forme, vous vous amuserez pendant un certain temps, puis ce sera parti, à moins que vous ne jouiez contre votre neveu de 10 ans.

Puissance



Comme on peut le déduire de ce qui précède, le retour de puissance fourni par RPM Blast est faible et pas trop différent des autres cordes en polyester. Je l’estime à peu près moyenne dans la classe mais gardez à l’esprit que je n’ai pas essayé beaucoup.

Par exemple, il se sent moins «puissant» que Dunlop Black Widow mais un peu plus que Black Code, à la fois l’original et le 4S. J’évalue généralement le retour de puissance à partir de la fréquence des coups droits plats qui naviguent sur moi, et je dois dire que j’étais assez satisfait des statistiques que j’ai obtenues avec RPM Blast.

D’un autre côté, je ne refuserais pas un peu plus de puissance car le niveau de forme physique requis par cette configuration de cadre et de cordes flirte avec mes limites. C’est bon quand je suis frais, mais après une heure, l’usure commence à se montrer.

Sur les services, les plats posaient très peu de difficultés, à condition de balancer la raquette en douceur et sans serrer, tout comme je n’avais aucun problème avec son coup de cousin, les frais généraux. Aucun des deux n’avait beaucoup de puissance, juste le bon, mais un bon placement vient en premier, c’est donc une excellente excuse pour commencer à faire des pompes régulièrement.

Cependant, sur les coups avec peu ou pas de swing pour aider, comme une volée, la tâche nécessite un peu plus de travail. C’est une affaire simple de détourner le ballon avec une bonne direction, mais l’ajout d’un peu de punch pour une volée rentrée nécessitait un bras et un poignet solides car la faible élasticité de RPM Blast ne vous y aidera pas. Et la plupart des polyesters non plus, d’ailleurs.

Tourner



En bref: c’est un banquet à votre disposition au cas où vous auriez les couverts, lisez “Je fais attention à mon coach et je pratique tous les coups qu’il enseigne”.

Ici, je ne peux pas dissocier complètement les propriétés de la chaîne de la construction du cadre car l’espacement est très uniforme, ce qui entraîne un motif de chaîne ouvert au milieu du lit de chaîne.

Compte tenu de tout cela, il n’est pas surprenant que RPM Blast ait l’impression de saisir le ballon avec des griffes, à tel point que lors de ma première séance d’entraînement, j’ai fait zéro double faute (était-ce?) Dans un set, car mon deuxième service, principalement tranché, insisté pour atterrir à l’intérieur de la boîte de service à maintes reprises.

Effectivement, le pouvoir passait des vacances ailleurs, mais le sentiment que les cordes faisaient ce qu’on leur demandait était unique.

Mon revers est généralement plat, donc je ne peux pas obtenir beaucoup d’avantages de ce côté. Cependant, si vous aimez couper, le RPM Blast peut varier rapidement et transformer ce coup en une dépendance grave.

La première fois que je l’ai essayé sur un drop shot, mon adversaire s’est retrouvé désespérément à courir après une balle qui rebondissait à 90 degrés de lui à sa droite. Inutile de dire que je me suis beaucoup amusé lors des retours de service en revers.

Côté coup droit, puisque j’ai un coup droit semi-occidental, je peux sentir la différence avec une corde moins facile à tourner. J’ai trouvé une marge de sécurité plus importante sur les coups d’approche sur la ligne – un coup auquel je ne suis pas particulièrement confiant – mais l’invitation la plus savoureuse était de choisir des coups droits croisés courts, qui représentent généralement environ la moitié de mes gagnants (et des erreurs non forcées). aussi).

Durabilité



La capacité d’une chaîne à conserver son potentiel de spin dépend fortement du snapback. RPM Blast est lisse, raide et a un nombre pair de visages, il n’est donc pas surprenant qu’après environ 8-10 heures de pratique mélangées avec le jeu, j’ai remarqué juste un petit cran et le grattage occasionnel sur les coups avec plus d’effets.

Un joueur de niveau supérieur pourrait commencer à s’énerver plus tôt que cela, mais pour moi, la durabilité est parfaitement bien. Jusqu’à présent, la tension semble bien tenir mais, encore une fois, il faut un joueur percutant pour mettre ce paramètre à l’épreuve.

Comment tirer le meilleur parti de RPM Blast



Comme toute chaîne de polyester rigide, celle-ci n’est pas adaptée aux cadres légers. Ne pensez même pas à le mettre sur un cadre de 270 g; vous avez besoin de masse pour gérer l’impact de la balle, donc à moins que vous ne vouliez jouer de la batterie dans un groupe de rock industriel, restez à l’écart.

Sur 300g et plus, commencez à 23 kgf maximum et montez ou descendez selon votre goût. Je resterais honnêtement en dessous de 25 kgf à moins que je ne soit Mr Universe agitant un cadre de 330 g. Quoi qu’il en soit, les cordes en polyester font de leur mieux à des tensions plus faibles.

À qui je pense que RPM Blast est destiné



Un joueur / élève intermédiaire, en bonne forme physique et qui commence à frapper plus fort et avec quelques effets, semble être le minimum pour apprécier pleinement et profiter de la polyvalence que RPM a à offrir pour un polyester. Les débutants devraient réussir.

Dernières pensées



RPM Blast est une excellente corde en polyester, non pas à cause d’une mesure absolue mais parce qu’elle atteint un équilibre compliqué entre des propriétés mutuellement exclusives.

Il est très ferme sans être inconfortable et amorti dans la bonne mesure pour tuer les vibrations sévères, mais pas tellement qu’il enlève le feedback.

Le retour de puissance est moyen pour un polyester, parfaitement complété avec de grandes quantités de spin à votre disposition pour dompter les coups plus durs et essayer d’autres trajectoires de balle fantaisie.

Si vous avez les outils, RPM Blast vous donnera tout le contrôle que vous souhaitez.

Jusqu’à présent, bien qu’elle soit un peu trop exigeante pour mon niveau, c’est la corde en polyester qui m’a le plus impressionné avec son équilibre exquis d’attributs.

Gardez à l’esprit qu’il s’agit néanmoins d’une chaîne rigide destinée aux joueurs de niveau moyen et élevé. Il est clairement fait pour frapper fort mais avec une place décente pour des tirs plus astucieux.

J’ai aimé:

Fermeté et feedback très direct / direct

Excellent contrôle avec une sensation surprenante sur les coups plus lents

Tournez à volonté

Durabilité

Je n’aimais pas tellement:

Nécessite un engagement de course complet, à la fois physique et technique.

La fermeté peut sembler un peu désagréable au début.

Pas de puissance gratuite

Avez-vous essayé Babolat RPM Blast? Vous avez des questions à ce sujet? Faites-moi savoir dans les commentaires.

Puissance – 6

Contrôle – 9

Confort – 9

Touch / Feedback – 7

Essorage – 9

Snap Back – 9

Durabilité – 8

8.1

IMPRESSIONNANT

Jusqu’à présent, RPM Blast est la chaîne en polyester qui m’a le plus impressionné avec son équilibre exquis d’attributs. Gardez à l’esprit qu’il s’agit néanmoins d’une chaîne rigide destinée aux joueurs de niveau moyen et élevé. Il est clairement fait pour frapper fort mais avec suffisamment de place pour des tirs plus astucieux.

Note de l’utilisateur:

4.5

(1 voix)