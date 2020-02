Babos et Mladenovic racontent l’histoire de leur grande amitié

Les récents champions de Open d’Australie en catégorie double, Timea Babos et Kristina Mladenovic, ont avoué dans une interview wtatennis.com qu’ils sont des amis intimes en dehors du circuit et que tout est beaucoup plus facile sur la piste. Le duo hongrois-français raconte toute son histoire et souligne leur importance mutuelle.

Babos souligne l’exploit de remporter le premier chelem de l’année sans renoncer à un set. “Quelles semaines avons-nous passées ici! Au début, nous avons eu beaucoup de problèmes. Pour être honnête, nous ne l’avons pas fait en simple comme nous le souhaitions. Ensuite, nous sommes revenus plus forts que jamais. Je suis très fier de ce que nous avons accompli. Nous sommes sortis sur la piste tous les jours, nous battant au maximum et essayant de faire de notre mieux. “

Pour Mladenovic, la déception de la défaite en simple a été atténuée grâce au joueur de tennis hongrois. “Elle a été mon remède pour surmonter la déception de l’équipe individuelle. J’ai terminé la saison dernière très fort, avec des sensations de piste incroyables. C’est pourquoi je suis venu ici avec de bonnes attentes, mais ensuite j’ai été très déçu dans la catégorie individuelle. C’est difficile de commencer comme ça. la saison. “

Le joueur de gala met en avant son partenaire comme un pilier fondamental du circuit. “Je ne serais pas ce que je fais maintenant en double si Babos n’était pas à mes côtés. C’est une joueuse incroyable. Je ne veux pas dire que sans elle je n’aurais pas de motivation pour retourner sur la piste, mais, avec tout le respect que je dois aux autres joueurs du circuit, ce ne serait pas pareil. Je pense qu’il n’y a pas d’autre joueur de tennis dans la WTA qui accepte de ne pas s’entraîner ensemble avant un tournoi et puis on se présente, on fait quelques volées, on s’échauffe ensemble, on saute sur la piste et on gagne tournois importants. “

La native de Sopron révèle l’importance que Mladenovic a dans sa vie. “J’ai environ deux ou trois meilleurs amis dans ma vie, et Kiki est l’un d’eux. Honnêtement, je n’ai plus autant de bons amis sur le circuit. Il y a des gens que j’aime, mais ce ne sont pas mes amis. Kiki est comme ma famille. , non seulement dans le circuit, mais dans ma vie. “

Mladenovic continue de donner des détails sur la relation si profonde que les deux se maintiennent. “Nous savons tout les uns des autres. C’est pourquoi je ne la traite pas comme une bonne collègue sur le circuit, mais comme l’une de mes meilleures amies. C’est ce qui fait la différence.”

Une relation qui a traversé des moments de distanciation, comme le décrit Timea. “Je pense que nous étions déjà de très bons amis sur le circuit auparavant, mais quand nous ne nous sommes pas vus, rien ne s’est passé non plus. Lorsque nous sommes revenus jouer ensemble en 2017, nous avons commencé à avoir une connexion différente et j’ai commencé à le réaliser lorsque nous avons remporté le titre Open d’Australie. Depuis lors, tout se déroule. “

Le joueur de tennis français raconte l’origine de cette relation privilégiée. “Le tennis nous a rejoints parce que nous sommes de la même génération. La première fois que je l’ai vue, nous n’avions même pas douze ans, nous nous sommes affrontés dans un tournoi puis nous avons joué ensemble dans la catégorie junior. Je me souviens encore quand je lui ai prêté ma robe Lacoste pour aller ensemble à la piste: Donc, notre relation a traversé plusieurs étapes: bons copains de circuit, mon meilleur ami du circuit, puis nous avons pris une distance avec les Jeux Olympiques et notre relation s’est refroidie, mais ensuite cette connexion est venue, cette réunion que je ne sais pas comment le définir. Voici notre histoire. “

.