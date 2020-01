Badosa: “J’ai fait un saut de tennis cette année, je me sens très motivé”

Applaudi pour un tout Petra Kvitova sorti de la piste Paula Badosa après avoir dit au revoir à Open d’Australie. Une participation plus que positive pour elle comme en témoignent les micros Eurosport. “J’ai raté le match pour plus de détails, elle a montré à quel point c’est bon. Mais je suis heureuse, j’ai apprécié l’atmosphère et jouer dans un central. Maintenant, je veux jouer chaque match sur une piste comme ça, donc je vais devoir travailler très dur pour “, a expliqué le Catalan, qui met en garde contre une nette amélioration de son niveau ce parcours. “J’ai fait un saut au niveau du tennis, je suis très motivé cette année pour aller de l’avant”, a-t-il déclaré.

