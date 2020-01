Badosa parle de l’épreuve qu’il a dû surmonter

Les victoires, les buts, les joies, les buts et les rêves deviennent réalité lorsqu’ils doivent arriver, pas nécessairement quand vous le souhaitez. Et sinon, dites au catalan Paula Badosa. Le New Yorkais de naissance est entré dans cette Open d’Australie 2020 sa première victoire en Grand Chelem déjà avec 22 ans. Depuis sa victoire à Roland Garros Junior en 2015, Paula, plutôt que d’exploiter le tennis, a souffert d’inquiétudes, de dépressions et de doutes sans fin quant à savoir s’il faisait la bonne chose en jouant au tennis. Maintenant, il raconte dans une interview intéressante pour El País quelques détails de cette épreuve dont il a été grandement aidé par son entraîneur actuel, Xavi Budó.

Nous ne pouvons jamais dire que Paula Badosa a fait preuve d’une grande précocité, pas même qu’elle a explosé quand elle le devrait. Mais chaque joueuse a ses propres rythmes et sa propre expérience vitale et la Catalane apprendra certainement beaucoup de tout ce qui a dû se passer et fera d’elle une meilleure joueuse pour l’avenir. En 2015, il a remporté l’épreuve junior de Roland Garros après avoir fait le troisième tour à Miami et passé le précédent à Madrid où il a fini par gagner presque à la jambe prendre son choc de cette phase de qualification. De là, les doutes ont commencé à venir, les comparaisons odieuses et Badosa a plongé dans un trou sombre d’où il semblait de plus en plus compliqué de partir.

“Je me suis vue plonger”, raconte Paula. “Des attentes très élevées ont été générées autour de moi par rapport à des joueurs comme Sharapova ou Garbiñe. Ils étaient déjà de grands joueurs de tennis qui avaient remporté des tournois du Grand Chelem et j’avais à peine 17 ans”, se souvient le joueur de Gérone qui, par style de jeu et L’image est vraie qui a donné ce profil. Mais à un âge si tendre, il est normal d’être submergé par des aspirations aussi élevées des gens et des médias.

Les Espagnols sont passés du statut de prochain Muguruza ou Sharapova à recevoir le qualificatif de «jouet cassé». Beaucoup ont supposé que la pression l’avait surmontée et qu’ils ne seraient pas en mesure de faire le saut de niveau mental nécessaire pour s’établir parmi les 100 meilleurs au monde et pouvoir le voir régulièrement dans les tournois WTA. «J’ai entendu dire que l’année après 2015, je devais être parmi les meilleurs, mais je n’étais pas prêt à faire ce saut. L’environnement que j’avais ne me facilitait pas la tâche. Les gens me mettaient beaucoup de choses dans la tête et tout allait pour moi C’était très gros à assimiler, je suis passé de personne ne me connaissant pas à gagner tous les matchs, une période très difficile, j’étais très anxieux parce que ma tête était gonflée et tout cela m’a plongé dans la dépression.

Très jeune, réussi à ce jour, très similaire … Quelques éléments très attractifs pour le spectateur et pour les médias mais qui pour le joueur de tennis sont souvent une dalle qui vous oblige à vous fortifier fortement à un âge tendre pour pouvoir la soulever . “Je suis entré dans un trou. Je n’étais pas préparé mentalement ou physiquement à ce qu’ils m’ont demandé. J’ai déjà eu de bons coups mais dans le reste j’en avais encore beaucoup. J’en suis venu à penser que rien de ce que je faisais n’avait de sens”, explique Paula .

Faire appel à quelqu’un qui croit tellement au travail acharné, à la discipline et à la patience, comme le Xavi Budó de Barcelone, était l’une des meilleures choses que le jeune Badosa pouvait faire. Auparavant entraîneur de Carla Suárez, Budó a su réorienter calmement et avec ténacité les pas de Paula et lui donner une nouvelle direction et finalement l’aider à soulever et retirer cette dalle qu’elle portait avec elle au milieu. “Il était très autodestructeur et émotif. Je lui ai fait voir que la haute performance n’était pas seulement un entraînement mais un style de vie. Cela venait d’un manque de culture de l’effort”, explique Budó.

Paula Badosa et son coach actuel forment un binôme plus qu’unifié comme on peut le voir en personne et sur les réseaux sociaux. Une relation extrêmement saine et positive qui porte déjà ses fruits. Badosa sait que sa transe n’est pas quelque chose d’isolé mais plutôt fréquent chez les jeunes femmes. “Nous ne sommes pas suffisamment préparés pour les jeunes. Avec quelques matchs gagnés, une bulle est déjà gonflée que beaucoup d’entre nous ne sont pas prêts à endurer. J’ai décidé de raconter tout cela parce que beaucoup de gens souffrent en silence de ce que j’ai vécu et je pense qu’il est bon que c’est normal. Maintenant j’essaye d’aller pas à pas et de ne pas trop écouter les gens “, raconte la catalane qui sourit enfin sur un court de tennis. Espérons que 2020 contribuera beaucoup après tant de souffrances.

.